العالم اليوم - أرامكو السعودية تطلق مشروع "الممر العالمي للذكاء الاصطناعي"

انتم الان تتابعون خبر أرامكو السعودية تطلق مشروع "الممر العالمي للذكاء الاصطناعي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 05:18 مساءً - أطلقت شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو"، الثلاثاء، منصة "الممر العالمي للذكاء الاصطناعي"، بالتعاون مع شركة "بيوند ليميتس" وجامعة "كالتيك"، بهدف ربط الرياض بمدينة كاليفورنيا، وهو مشروع تبلغ قيمته 250 مليون دولار.

ويتضمن المشروع بناء مركز بالمشاركة مع "أرامكو" يركز على الطاقة ومكافحة تغير المناخ، ودعم التحول الرقمي والابتكار.

وجرى توقيع اتفاقية "ممر الذكاء الاصطناعي" التي تبلغ مدتها 5 سنوات، خلال قمة الذكاء الاصطناعي التي انطلقت في السعودية، الثلاثاء.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو"، إن إطلاق مشروع "الممر العالمي للذكاء الاصطناعي"، يهدف لدعم جيل جديد من الشركات الناشئة السعودية في هذا المجال.

وأضاف أن الهجمات الإلكترونية هي واحدة من أكبر المخاطر التي تواجهها "أرامكو"، مثلها مثل الكوارث الطبيعية والتعرض للهجمات.

وقال الناصر إنه "في الوقت الذي تتزايد فيه هذه الهجمات من حيث الحجم والخطورة، يساعدنا الذكاء الاصطناعي في درء بعض هذه التهديدات".

وتعمل أرامكو على مشروعات تسهم في التصدي للتغير المناخي، وقد أعلنت عن التزامها بتحقيق الحياد الصفري للنطاقين (1و2)، والحد من الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري في أعملها التشغيلية بحلول العام 2050، بحسب موقعها الإلكتروني.