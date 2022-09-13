qiyas.sa” التسجيل في اختبار القدرة المعرفية عبر موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب عن طريق مركز القياس

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عمر شويل - جدة بدأ التسجيل في اختبار القدرة المعرفية من خلال الموقع الخاص بالهيئة لتقويم التعليم والتدريب عن طريق مركز القياس الموحد وذلك يوم الإثنين الموافق ١٦ من شهر صفر، الموافق ميلادياً ١٢ من شهر سبتمبر ٢٠٢٢، وذلك من أجل التسجيل في اختبارات القدرات المعرفية، في هذا المقال سوف نتحدث عن التسجيل في اختبار القدرة المعرفية تابعوا معنا.
اختبار القدرة المعرفية
رقي للجامعيين الذين حصلوا على شهادة البكالوريوس والماجستير الراغبين فى العمل في وظائف الخدمة المدنية وذلك تبعاً لقانون المملكة السعودية الذي تم تحديده من قبل الوزارة الخاصة بالموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في السعودية، سوف نرصد لكم خطوات تسجيل اختبار القدرة المعرفية برقم الهوية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بقياس الوطني وهيئة تقويم التعليم والتدريب قبل الإنتهاء من أعمال التسجيل.
التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1444
حيث حددت الهيئة موعد فتح باب التسجيل في اختبارات القدرات المعرفية للحاصلين على الماجستير والبكالوريوس وذلك للخريجين من الجامعات في المملكة السعودية من أجل إجراء اختبارات القدرات المعرفية ورقياً بمركز القياس الوطني، و موعد التسجيل في اختبار القدرة المعرفية يبدأ الإثنين ١٦ صفر الموافق ١٢ من شهر سبتمبر من خلال موقع الهيئة، على أن يستمر التسجيل لكافة المتقدمين ليوم السبت الموافق ١٥ من شهر أكتوبر، والموافق هجرياً ١٩ من شهر ربيع الأول.
طريقة التسجيل في اختبار القدرة المعرفية
سوف نقدم لكم من خلال الأسطر التالية طريقة التسجيل في اختبارات القدرات المعرفية وهي كالتالي:
- في البداية يجب الدخول على الموقع الخاص بالمركز الوطني للقياس الخاص بهيئة تقويم التعليم والتدريب.
- بعد ذلك يجب على المتقدم تدوين رقم الهوية الوطنية.
- بعد ذلك يتم كتابة كلمة المرور، ثم انقر على كلمة تسجيل الدخول.
- بعد ذلك يتم كتابة رقم الإقامة الخاصة بالوافدين المقيمين في المملكة العربية السعودية.
- يجب الإطلاع على شروط المركز الوطني ثم الموافقة عليها.
- بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة التالي.
- ثم يتم تحديد المراكز، وتحديد اليوم الذي تريد الإختبار فيه.
- يتم مراجعة كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالمستخدم.
- بعد ذلك يتم تقديم طلب من أجل الاختبار.
- بعد ذلك يتم سداد الرسوم الخاصة بالاختبار، ثم تأكيد حجز موعد أداء الإختبارات.
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