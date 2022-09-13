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عمر شويل - جدة خطوات التقديم في الضباط المتخصصين 2023.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة تستعد كلية الشرطة في هذا التوقيت لكي تقوم باستقطاب دفعة جديدة من خريجي الثانوية العامة للتقديم في الضباط المتخصصين، وذلك بالتزامن مع حرصها في كل عام على استقبال دفعة جديدة من خريجي الثانوية العامة، وبالتزامن مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، فنجد أن هناك عدد كبير من الطلاب الذين يرغبون في التعرف على كيفية التقديم في الضباط المتخصصين، وذلك لكي يتم التعرف على الشروط التي يجب توافرها وكذلك الاوراق التي اعلنت عنها الجهات المختصة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور خطوات التقديم في الضباط المتخصصين 2023 تعرف على الشروط والاوراق المطلوبة.

التقديم في الضباط المتخصصين 2023

ويتم التقديم من قبل الطلاب خريجي الثانوية العامة في الضباط المتخصصين للعام الجديد، بناءً ان النحصصات التي قد اشارت اليها وزارة الداخلية،

حيث يتم القبول الطلاب من كلية الطب بجميع أقسامها، وكذلك في كلية العلوم الطبية المساعدة، وفي كلية العلاج الطبيعي، وفي كلية طب الأسنانذ وفي كلية الصيدلة، وفي كلية الطب البيطري، كلية التمريض، كلية الهندسة، وقد اعلنت وزارة الداخلية رسميا أنه قد تم فتح باب التقديم في التقديم في الضباط المتخصصين خلال الفترة الاخيرة، وذلك بناءً على الفترة المحددة والتي تكون بداية من يوم الخامس عشر من شهر أغسطس المنصرم،والتي تستمر حتى يوم الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري، وذلك لجميع الطلاب الحاصلين على المؤهلات الجامعية فما فوقها، للعام الدراسي الجاري 2022، إضافة إلى الطلاب الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، وما يعادلها.

شروط التقديم في الضباط المتخصصين 2023

وقد تم تحديد بعض الشروط لكي يتم القبول والتقديم في الضباط المتخصصين للعام الجديد، والتي جاءت على النحو التالي.