نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا” كيفية التسجيل في تقليل الاغتراب المناظر والغير مناظر للمرحلة الثالثة 2023.. من خلال بوابة مصر الرقمية في المقال التالي
عمر شويل - جدة “هنا” كيفية التسجيل في تقليل الاغتراب المناظر والغير مناظر للمرحلة الثالثة 2023.. من خلال بوابة مصر الرقمية التسجيل في تقليل الاغتراب المناظر والغير مناظر للمرحلة الثالثة تعتبر واحدة من الخدمات التي يحتاج اليها عدد كبير من الطلاب من خريجي الثانوية العامة في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات للعام الدراسي الجديد، حيث تتيح وزارة التعليم العالي خدمة تقديم طلبات لتقليل الاغتراب من قبل الطلاب في مختلف المراحل في التنسيق كل عام، وذلك لكي يتم الانتقال الى الجامعة الأقرب للطالب بناء على الضوابط الخاصة بالاغتراب التي اعلنت عنها الوزارة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية التسجيل في تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر.
التسجيل في تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة
وقد اعلنت وزارة التعليم العالي انه قد بدأت بالفعل المرحلة الخاصة بتفعيل التسجيل في تقليل الاغتراب بالنسبة لطلاب المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، والتي كانت مباشرة بعد اعلان ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية قد تم إعلانها خلال الفترة الاخيرة ستكون، وذلك لكي يتم التعرف على الطلاب الذين تم ترشيحهم لتقليل الاغتراب، وقد اشارت الوزارة الى انه يتاح لجميع الطلاب التقديم على تقليل الاغتراب من خلال الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني التابع للوزارة، عن طريق قيام الطالب بتدوين رغباته، وإرسال أي بيانات هامة والتقديم الكترونيا وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني.
كيفية التسجيل في تقليل الاغتراب 2022 للمرحلة الثالثة
ويتم تسجيل تقليل الاغتراب من قبل طلاب المرحلة الثالثة من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية من الضروري ان يتم الدخول إلى الموقع الرسمي الإلكتروني التابع لموقع التنسيق.
- ومن ثم يتم اختيار خدمات التنسيق في الثانوية العامة، ثم يتم اختيار الضغط على تقليل الاغتراب.
- بعد ذلك يتم اختيار الشهادة الحاصل عليها الطالب سواء ثانوية عامة أو مدارس علوم وتكنولوجيا.
- ثم يتم ادخال كافة البيانات الاساسية الخاصة بالطالب والتي تتمثل في رقم الجلوس، والرقم السري الخاص به، ثم إدخال الرقم التأكيدي الموضح على الشاشة.
- وسوف تظهر مباشرة قائمة الرغبات المسجلة مسبقاً من قبل، يقوم الطالب بالضغط عليها، ثم يضغط على زر قائمة جديدة، فتمسح القائمة القديمة.
- يتم اختيار كلمة تقليل اغتراب مناظر، وتقليل اغتراب غير مناظر المعاهد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “هنا” كيفية التسجيل في تقليل الاغتراب المناظر والغير مناظر للمرحلة الثالثة 2023.. من خلال بوابة مصر الرقمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.