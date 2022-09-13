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عمر شويل - جدة “هنا” كيفية التسجيل في تقليل الاغتراب المناظر والغير مناظر للمرحلة الثالثة 2023.. من خلال بوابة مصر الرقمية التسجيل في تقليل الاغتراب المناظر والغير مناظر للمرحلة الثالثة تعتبر واحدة من الخدمات التي يحتاج اليها عدد كبير من الطلاب من خريجي الثانوية العامة في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات للعام الدراسي الجديد، حيث تتيح وزارة التعليم العالي خدمة تقديم طلبات لتقليل الاغتراب من قبل الطلاب في مختلف المراحل في التنسيق كل عام، وذلك لكي يتم الانتقال الى الجامعة الأقرب للطالب بناء على الضوابط الخاصة بالاغتراب التي اعلنت عنها الوزارة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية التسجيل في تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر.

التسجيل في تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة

وقد اعلنت وزارة التعليم العالي انه قد بدأت بالفعل المرحلة الخاصة بتفعيل التسجيل في تقليل الاغتراب بالنسبة لطلاب المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، والتي كانت مباشرة بعد اعلان ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية قد تم إعلانها خلال الفترة الاخيرة ستكون، وذلك لكي يتم التعرف على الطلاب الذين تم ترشيحهم لتقليل الاغتراب، وقد اشارت الوزارة الى انه يتاح لجميع الطلاب التقديم على تقليل الاغتراب من خلال الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني التابع للوزارة، عن طريق قيام الطالب بتدوين رغباته، وإرسال أي بيانات هامة والتقديم الكترونيا وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني.

كيفية التسجيل في تقليل الاغتراب 2022 للمرحلة الثالثة

ويتم تسجيل تقليل الاغتراب من قبل طلاب المرحلة الثالثة من خلال اتباع الخطوات التالية.