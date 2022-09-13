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عمر شويل - جدة كثير من المصريين يبحث، عن فرص عمل في جميع الدول الخليجية بشكل عام والعربية بشكل خاص، وتحديداً في دولة الإمارات العربية المتحدة، لذلك قامت بإستحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي بها. ويعتبر الأول من نوعه في المنطقة، والذي يمكن للأجنبي دخوله دولة الإمارات بكفالته الشخصية والبقاء فيها لمدة عام قابل للتجديد، وممارسة وظيفته الافتراضية وفق الشروط والضوابط الصادرة مع التأشيرة. حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء الإماراتي نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يوم الأحد عن تصريح إقامة جديد في الدولة، يسمح للموظفين في أي مكان بالعالم الإقامة في الإمارات العربية المتحدة لممارسة عملهم عن بعد.

شروط الألتحاق بتصريح الاقامة للعمل الافتراضي بالإمارات

وتتيح تأشيرة إقامة العمل الافتراضي لأي موظف أجنبي، الإقامة في الإمارات والاستمرار بممارسة عمله عن بعد لدى صاحب عمل في الخارج. ويمكن التقديم على طلب للحصول على تأشيرة إقامة العمل الافتراضي من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أضغط هنا

شروط الواجب توافرها للمتقدم

يشترط في المتقدم للبرنامج أن يكون حاملاً لجواز سفر ساري المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل.

تأمين صحي ساري المفعول يغطي طوال مدة الإقامة في دبي.

أن كان موظفاً عليه تقديم: ما يثبت وظيفته، مع عقد عمل صالح لمدة عام..

شهادة بآخر راتب بحيث لا يقلّ عن 5 آلاف دولار أمريكي شهريا

كشف حساب بنكي للأشهر الثلاثة الأخيرة.

أما إذا كان صاحب عمل فعليه تقديم ما يثبت ملكيته للشركة لمدة عام أو أكثر وما يثبت معدل دخل شهري لا يقلّ عن 5 آلاف دولار أمريكي.

كشف حساب بنكي للأشهر الثلاثة الأخيرة.

برنامج العمل الافتراضي في دبي

وجاء القرار الجديد خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإماراتي، أقر خلاله استحداث “تصريح إقامة العمل الافتراضي” التي تسمح للموظف العامل عن بعد بالإقامة في الإمارات وممارسة عمله “حتى لو لم تكن شركته موجودة في الدولة عبر هذا النوع من الإقامة”، بحسب ما قاله الشيخ محمد بن راشد.

كيفية إصدار تصاريح إقامة العمل الافتراضي

الدخول لموقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عبر الرابط الخاص.

اختيار القنوات الذكية.

تسجيل الدخول إلى النظام باستخدام الحساب الشخصي.

اختيار الخدمة وتعبئة بيانات الطلب وإدخال المرفقات، ومراجعتها.

دفع الرسوم.

تأشيرات الإقامة الطويلة بدون كفيل

تأشيرة الإقامة لمدة 10 سنوات من دون كفيل.

تأشيرة الإقامة لمدة 5 سنوات من دون كفيل.

تأشيرة التقاعد لمدة خمس سنوات للمقيمين في الإمارات.

تأشيرة برنامج الإقامة الذهبية “ازدهر في أبوظبي”، ومدة التأشيرة 5 أو 10 سنوات.

تأشيرة برنامج “تقاعد في دبي”.

مميزات تصريح العمل الافتراضي الذي تم اعتماده من الحكومة

يتميز بأنه مخصص للعديد من المجموعات سواء الاشخاص الأجنبية أو المهنيين في الخارج كما تم تخصيصه أيضا الي رجال الأعمال الجدد وكذلك من هم من أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة وجميع الاشخاص الذين تنطبق عليهم شروط العمل. ويتميز أيضا بأنه يمكن للشخص المستفيد من خلال هذا التصريح أن يقوم بإحضار أسرته معه من خلال تقديم طلب إلى إدارة الإقامة وتوظيف الأجانب في دبي. لاحظ أن البرنامج لمدة عام كامل ويجب تجديده. وهناك العديد من المزايا التي كشفت عنها البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة ،يتمتع المستفيد من البرنامج بجميع الخدمات المتعلقة بالعيش والعمل في دبي بما في ذلك فتح حسابات بنكية وخدمات تعليمية واتصالات والعديد من الخدمات الأخرى. على وجه الخصوص، يتوافق مع توفير جميع الخدمات الأخرى في المدينة التي تضم أكثر من 200 مواطن عربي وأجنبي، وأشارت إلى أن إمارة دبي لا تفرض ضريبة الدخل على الأفراد.

تكلفة تصريح العمل الافتراضي



تبلغ تكلفة هذا البرنامج لمدة عام 287 دولارًا أمريكيًا بالإضافة إلى التأمين الصحي الإماراتي الساري ورسوم التسجيل لكل شخص، وتضم أكثر من 200 جنسية حيث يتيح لك البرنامج الاستمتاع بجميع الخدمات المتعلقة بالعيش والعمل في دبي بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الاتصالات وفتح حساب مصرفي والتعليم وما إلى ذلك، حيث أن أن دبي ليس لديها ضريبة دخل شخصية.

من هم المستفيدون من برنامج العمل الافتراضي