نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريح إقامة العمل الافتراضي في الإمارات الشروط ومفاجأة سارة للعاملين بالدولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصريح إقامة العمل الافتراضي في الإمارات ، أعلنت دولة الإمارات العربية في بيان عاجل ومفاجأة سارة للوافدين والعاملين بداخلها، تحديث تصريح إقامة العمل الافتراضي والذي يتيح للوافد دخول الدولة بكفالته الشخصية والبقاء بها لمدة سنة كاملة، ويتيح هذا التحديث للوافد أيضًا إمكانية القيام بممارسة الوظيفة الافتراضية له بناء على الشروط التي يتم تحديدها مع التأشيرة، وذلك ضمن التحديثات التي أطلقتها الدولة مؤخرًا لصالح الوافدين من أجل ضمان حياة سعيدة، وسوف يتم البدء في عمل تصريحات العمل الافتراضي الجديد في أكتوبر المقبل، لتكون متاحة لأي عامل أجنبي ليتمكن من الاستمرار في عمله عن بعد في العمل المتواجد له في الخارج.

تصريح إقامة العمل الافتراضي في الإمارات

أوضحت دولة الإمارات وتحديدًا الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أنه هناك بعض الشروط التي يتم بناء عليها منح تصريح العمل الافتراضي للمقيمين بداخلها بدون ضامن أو كفيل ويكون لمدة سنة كاملة، في حالة كان العامل يمارس العمل عن بعد لدى أي جهة خارج الدولة، وتلك الشروط هي :

ضرورة تقديم التصريح الذي يثبت عمله لدى جهة خارج الدولة، على أن يكون عن بعد.

تقديم إثبات يؤكد حصوله العامل على دخل شهري لا يقل عن 3500 دولار بما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.

وأشارت الدولة إلى أن هذا الاتجاه لفرض تصريحات العمل الجديدة سعيًا وراء استقطاب العقول وأصحاب المواهب من العاملين بالخارج، والسعي وراء توظيفهم في الإمارات لرفع مستوى الإنتاج والاقتصاد في كافة القطاعات الحيوية بالدولة.

مميزات تصريح العمل الافتراضي

أشارت التقارير من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية إلى أن تصريح العمل الافتراضي الجديد الذي يتيح للعامل العمل عن بعد في عمله الأصلي في الخارج مع البقاء في دولة الإمارات، يتيح للعمل الانتقال بحرية من دولته في الخارج للعيش في الإمارات دون أن يضطر لترك عمله ولكن يعمل بها عن بعد حتى أن كان مقر الشركة خارج الدولة، وذلك سعيًا للحصول على أصحاب الأعمال والمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة ممن يستوفون الشروط الخاصة بالبرنامج، وأهم ما يميز الحصول على تصاريح العمل الافتراضي أنه يتيح للمقيم استقدام عائلته بناء على طلب يقدمه للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، علمًا بأن مدة البرنامج هي عام كامل قابل للتجديد بعد تقديم طلب جديد، وتكلفته تصل إلى 287 دولار سنويًا.

شروط الاستفادة من العمل الحر

هناك عدد من الشروط التي لابد من توافرها في الوافد من أجل الاستفادة باستخراج تصريح اقامة العمل الافتراضي والحفاظ على عمله الأصلي، وتلك الشروط هي :

إذا كان المتقدم موظف في دولة أخرى :

أن يكون المتقدم للحصول على التصريح لديه جواز سفر ساري المفعول لمدة ستة أشهر.

ضرورة أن يكون لدى المقيم تأمين صحي ساري المفعول طوال فترة إقامته في دبي.

إذا كان المقيم موظفًا لابد أن يقدم ما يثبت وظيفته مع عقد عمل صالح لمدة عام.

أن يحضر المقيم شهادة تفيد آخر راتب حصل عليه بحيث لا يقل عن 5000 دولار أمريكي.

إحضار كشف حساب بنكي للأشهر الثلاثة الأخيرة قبل الحصول على التصريح، للحصول على تصريح إقامة العمل الافتراضي في الإمارات.

إذا كان المتقدم للحصول على التصريح صاحب عمل عليه إتباع الخطوات التالية :

تقديم ما يثبت ملكيته للشركة لمدة عام أو أكثر.

إحضار ما يثبت معدل الدخل الشهري ويجب ألا يقل عن 5000 دولار أمريكي.

كشف حساب بنكي للأشهر الثلاثة الأخيرة.

خطوات الحصول على تصريح العمل

أتاحت الإمارات إمكانية الحصول على تأشيرة إقامة العمل الافتراضي لكافة العاملين من الأجانب وذلك عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وإتباع الخطوات والشروط المطلوبة بمليء البيانات للحصول على التصريح، ويمكن من خلال البرنامج ان يستفيد المقيم من كافة الخدمات المتوفرة في الدولة والمتعلقة بالإقامة والعمل، والتي من بينها الاتصالات، فتح الحسابات المصرفية والتعليم وغيرها.