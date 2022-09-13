نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات وشروط….تصريح إقامة العمل الافتراضي في الإمارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصريح إقامة العمل الافتراضي في الإمارات نفذت الإمارات العربية المتحدة تصريح عمل افتراضي، وهو الأول من نوعه في المنطقة ووفقًا لهذا التصريح، يمكن للشخص الأجنبي أن يقوم بدخول البلاد وذلك على نفقته الخاصة، والبقاء لمدة عام، وممارسة عمله الافتراضي وفقًا للشروط والأحكام الصادرة بتأشيرة، وهذا البرنامج يعتبر مفيد للأجانب المهنيين من الخارج ورجال الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، الذين يستوفون معايير المشاركة في الوظيفة.

تصريح إقامة العمل الافتراضي

في حالة الموافقة على طلب المشاركة، يمكن للمستفيد إحضار أسرته للعيش وفقًا للطلب المقدم إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، يجب أن يحمل مقدم الطلب جواز سفر ساري المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل، مع تأمين صحي ساري المفعول طوال فترة الإقامة في دبي.

إذا كنت موظفًا ، فيجب عليك تقديم دليل على عملك لدى صاحب العمل الحالي، بما في ذلك عقد عمل لمدة عام واحد، وشهادة راتب نهائي لا يقل عن 5000 دولار شهريًا، وبيان مالي للأشهر الثلاثة الماضية.

إذا كنت مالك الشركة (صاحب العمل)، فيجب عليك تقديم دليل على ملكيتك للشركة لمدة عام أو أكثر ، والدليل أولاً وقبل كل شيء ، متوسط ​​الدخل الشهري لا يقل عن 5000 دولار ، والبنك بيانات الأشهر الثلاثة الماضية.

تبلغ تكلفة هذا البرنامج السنوي 287 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى التأمين الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة ، ورسوم التقديم للفرد.

يتيح هذا البرنامج للأشخاص استخدام جميع الخدمات المتعلقة بالعيش والعمل في دبي ، والتي تشمل ، على سبيل المثال ، الاتصالات وفتح الحسابات المصرفية والتعليم وأشياء أخرى.

شروط تصريح إقامة العمل الافتراضي

من أبرز شروط التقديم هي أن يكون لدى الشخص المستفيد جواز سفر ويكون هذا الباسبور صالح لمدة ستة أشهر

يمكن أن يكون لدي هذا الشخص المستفيد تأمين صحي يمكن أن يغطي هذا التأمين مدة إقامته في الإمارات العربية المتحدة.

إذا كنت تمتلك شركة (صاحب عمل) ، فقدم إثباتًا رسميًا لملكية الشركة لمدة عام على الأقل أو أكثر.

بالنسبة لشروط الشخص الموظف فيجب عليه أن يقوم بتقديم مستند رسمي يؤكد عملك وعقد عمل ساري المفعول

كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر.

تقديم كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر.

أرسل متوسط ​​دخلك الشهري بما لا يقل عن 5000 دولار شهريًا.

لمدة عام واحد مع شهادة توضح آخر راتب ولا يقل عن 5000 دولار شهريًا.

مميزات تصريح إقامة العمل الافتراضي في الإمارات

مميزات تصريح العمل الافتراضي الذي تم اعتماده من الحكومة :