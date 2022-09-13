بريطانيا تطالب المرضى بإلغاء حجوزات المستشفيات بسبب جنازة الملكة إليزابيث

جدة - نرمين السيد - ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الثلاثاء، أن هيئة الخدمات الصحية البريطانية "إن إتش إس" طالبت آلاف المرضى بإرجاء مواعيد حجوزاتهم فى المستشفيات، بسبب جنازة الملكة إليزابيث الثانية.





وذكرت تقارير تابعة لمنصة "أوبن ديموكراسى" المتخصصة فى التحليلات السياسية، أن هيئة الخدمات الصحية البريطانية طالبت بتأجيل جميع الإجراءات غير العاجلة ومواعيد العيادات بعد الإعلان عن أن جنازة الملكة الرسمية ستصبح عطلة رسمية ويوم حداد فى شتى أنحاء البلاد. وأوضحت أن المواعيد غير العاجلة الملغاة تشمل عمليات استبدال مفصل الركبة وجراحة الساد وفحوصات الأمومة وبعض علاجات السرطان، رغم أن العديد من المرضى انتظروا شهورا لإجراء الجراحة، ليتم إلغاؤها قبل أسبوع واحد فقط. ومن المقرر أن تقام جنازة الملكة إليزابيث الثانية يوم 19 سبتمبر الجارى، بكنيسة وستمنستر فى لندن، بعد أن تتاح للجمهور فرصة لإلقاء نظرة الوداع على الملكة إليزابيث الراحلة.

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