فرنسا تعرض أزمة أرمينيا وأذربيجان على مجلس الأمن الدولى

جدة - نرمين السيد - وذكرت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" - وفقا لراديو "مونت كارلو" الدولية، اليوم الثلاثاء - أنه بعد محادثة هاتفية بين الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة الأرمينية نيكول باشينيان، ستعرض فرنسا الوضع على مجلس الأمن الدولى الذى تتولى رئاسته حالياً، مضيفة أن الرئيس ماكرون يواصل الدعوة إلى الاحترام الصارم لوقف إطلاق النار واحترام وحدة أراضى أرمينيا.
وأعرب الرئيس الفرنسى استعداده لبحث الأزمة مع الرئيس الأذربيجانى إلهام علييف، لتتم تسوية كل القضايا المتعلقة بهذا النزاع والناجمة عنه، من خلال المفاوضات.
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