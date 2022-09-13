نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريح إقامة العمل الافتراضي بالإمارات هنا شروط ومميزات العمل عن بعد في الإمارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصريح إقامة العمل الافتراضي بالإمارات 2022، فقد ازداد البحث بصورة كبيرة عن ما هو برنامج العمل الافتراضي، ومن هم المستفيدون من برنامج العمل عن بعد في الإمارات، لذلك نقدم لكم من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز تغطية إخبارية شاملة عن تصريح العمل عن بعد في الإمارات، وما هي شروط ومميزات البرنامج وكذلك طريقة وكيفية تقديم طلب للانضمام إلى البرنامج.

قررت حكومة دولة الإمارات استحداث نظام جديد للعمل وهو العمل الافتراضي ويعد هذا البرنامج هو الأول من نوعه في المنطقة العربية، ويهدف هذا البرنامج إلى توفير مزيد من المرونة في دخول دولة الإمارات بهدف العمل، كما يمكن هذا البرنامج الأجنبي من دخول دولة الإمارات بكفالته الشخصية والبقاء فيها لمدة عام كامل والعمل فيها في وظيفة افتراضية، وقد تم وضع الشروط والضوابط الحاكمة لهذا البرنامج والذي سوف نتعرف عليها في هذا المقال.

تصريح إقامة العمل الافتراضي بالإمارات

تعمل الإمارات العربية على استقطاب العقول والمهارات البارعة في الوطن العربي ومختلف دول العالم. لذلك تقوم باستحداث كافة القوانين والقرارات التي تمكنها من ذلك. ويشكل إصدار تصريح الإقامة الافتراضي الجديد نقلة نوعية لدعم مستقبل الأعمال وتسهيل ممارسته وفق ضوابط حاكمة. ويتيح هذا التصريح الفرصة لشريحة كبيرة من أصحاب المهارات ورواد الأعمال من زيارة الإمارات والعمل بها.

كيفية تقديم طلب للحصول على تصريح العمل الافتراضي

لتقديم طلب للحصول على تصر يح عمل افتراضي في الإمارات يجب عليك أولاً أن تتوفر فيك الشروط التالية:-

أن يكون لديك جواز سفر ساري المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل. تأمين صحي ساري المفعول يغطي المدة الموجود فيها في الإمارات. وفي حال كنت موظف عليك تقديم ما يثبت وظيفتك لدى صاحب العمل الحالي. وعقد عمل ساري لمدة عام كامل. شهادة بآخر راتب بحيث لا يقل الراتب عن 5 آلاف دولار شهرياً. كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر.

أما في حال كنت مالكاً للشركة “صاحب العمل” عليك تقديم ما يثبت ملكيتك لهذه الشركة.

تقديم ما يثبت معدل دخل شهري لا يقل عن 5 آلاف دولار.

كشف حساب بنكي آخر ثلاثة شهور.

مزايا البرنامج

يتيح البرنامج العديد من المميزات التي تساعدهم بشكل كبير في خوض هذه التجربة. ومن أهم هذه المميزات يستطيع من يحصل على التصريح استخدام كافة الخدمات المتعلقة بالإقامة والعمل في دبي. من هذه الخدمات مثلاً الاتصالات، فتح الحسابات المصرفية، التعليم وغير ذلك من المميزات العديدة التي توفرها البرنامج. وجدير بالذكر أن دبي لا تفرض ضريبة دخل على الأفراد مما يعطيها ميزة كبيرة عن غيرها من الدول ويجعل العمل فيها مربح أكثر من أي مكان آخر. وفي حال الموافقة على الطلب يستطيع مقدم الطلب استقدام أفراد عائلته للإقامة في الإمارات. بعد تقديم طلب إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

تكلفة الحصول على تصريح إقامة للعمل الافتراضي في الإمارات

تبلغ التكلفة للحصول على هذا التصريح (287) دولار أمريكي. بالإضافة إلى تأمين طبي شامل وساري المفعول في دولة الإمارات. ورسوم الطلب عن كل شخص.

من هم المستفيدون من البرنامج؟

يستهدف هذا البرنامج الأفراد الأجانب من المهنيين من خارج دولة الإمارات. وكذلك رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة. وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة. وجدير بالذكر أن هذا البرنامج سيسهم بشكل كبير في استقطاب العقول وأصحاب المواهب وتوظيف الخبرات والموارد البشرية في العمل عن بعد. لتحقيق طفرة ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد في دولة الإمارات.

مدة البرنامج

مدة البرنامج عام كامل قابل للتجديد ولكن يشترط تقديم طلب جديد.