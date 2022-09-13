نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريح إقامة العمل الافتراضي في الإمارات.. مميزات وشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية مؤخراً عن تصريح إقامة العمل الافتراضي في الإمارات العربية المتحدة، حيث أعلن نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وحاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من خلال حسابه الرسمي على موقع التدوينات المصغرة تويتر، قبل سنة، أنه تم استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي في الدولة، علماً أن التصريح يمكن إصداره لجميع الأشخاص حول العالم، والذي يمكنه من الإقامة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتيح له ممارسة نشاطه عن بعد، حتى وإن لم تكن له شركة خاصة داخل دولة الإمارات.

تصريح العمل عن بعد في الإمارات

على الجانب الآخر نشرت البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة كافة الشروط والمميزات، ومن هم المستفيدين أو من يمكنهم إصدار تصريح العمل الافتراضي، أو تصريح العمل عن بعد، وبحسب البوابة الرسمية للحكومة، فإن هذا التوجه من شأنه استقطاب أصحاب المواهب والعقول لزيادة رفع الإنتاجية في الدولة، كما أشارت البوابة في وصفها، والذي يهدف إلى رفع مستوى الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى العديد من القطاعات.

برنامج العمل الافتراضي في الإمارات

بفضل برنامج العمل الافتراضي الذي أطلقته حكومة دبي، يمكن للمواطن الأجنبي الذهاب والإقامة في الدولة، مع استمرار المواطن في أداء مهام عمله مع شركته عن بعد، دون الحاجة لوجود الشركة داخل الإمارات، علماً أنه هناك العديد من الفئات التي يمكن لها الاستفادة من تصريح العمل عن بعد.

المستفيدين من تصريح العمل الافتراضي

بحسب البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن تصريح العمل الافتراضي الذي أقرته الحكومة، يستهدف العديد من الفئات الأجنبية، أو المهنيين من خارج الدولة بشكل عام، بالإضافة إلى رواد الأعمال، وكذلك أصحاب المشاريع الناشئة، وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن ينطبق عليهم شروط الحصول على تصريح العمل الافتراضي، وبعد الحصول على الموافقة من قبل الجهات المختصة، يستطيع المستفيد من التصريح إحضار عائلته للإقامة معه بناءً على طلب التقديم، الذي يتم تقديمه للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، علماً أن البرنامج مدته عام كامل، وقابل للتجديد.

مميزات برنامج العمل الافتراضي في الإمارات

هناك العديد من المميزات التي كشفتها البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة، من بينها، أن المستفيد من البرنامج يستطيع الاستفادة بكافة الخدمات المتعلقة بالإقامة والعمل في دبي، والتي من بينها فتح الحسابات المصرفية، خدمات التعليم، الاتصالات، وغيرها الكثير من الخدمات الأخرى، وذلك بما يتناسب مع تقديم كافة الخدمات الأخرى في مدينة تستضيف أكثر من 200 جنسية عربية وأجنبية، علماً أن إمارة دبي لا تفرض ضريبة دخل على الأفراد.

كيفية الحصول على تصريح إقامة العمل الافتراضي في الإمارات

قامت البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتسهيل سبل الحصول على التصريح من خلال الموقع الرسمي، وذلك من خلال رابط تصريح إقامة العمل الافتراضي في الأمارات، وبذلك يجب على المتقدم للحصول على تصريح الإقامة، جواز سفر ساري المفعول لمدة ستة أشهر على الأقل، ومن أهم شروط الحصول على تصريح إقامة العمل الافتراضي بالإمارات، أن يكون للمتقدم تأمين صحي شامل يغطي مدة الإقامة كاملة في دبي.

في حال إن كنت موظف عليك تقديم:

وثيقة إثبات وظيفة لدى صاحب العمل الحالي، وعقد عمل صالح لمدة عام.

شهادة بأخر راتب بحيث لا يقل عن 5000 دولار شهرياً.

كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر.

في حال إن كنت صاحب الشركة عليك تقديم:

وثيقة إثبات ملكيتك للشركة لمدة عام أو أكثر.

وثيقة إثبات دخلك الشهري بحيث لا يقل عن 5000 دولار أمريكي.

كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر.

كم تكلفة تصريح العمل الافتراضي

كما سبق وتم الإشارة أعلنت البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن تكلفة تصريح العمل عن بعد في الإمارات يبلغ 287 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تأمين صحي ساري المفعول، ورسوم الطلب لكل فرد.