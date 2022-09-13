نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريح إقامة العمل الافتراضي في الإمارات .. الشروط والتكلفة والمميزات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصريح إقامة العمل الافتراضي هو تصريح مستحدث في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يتمكن الشخص الأجنبي من دخول دولة الإمارات عبر كفالته دون كفيل. والعمل داخل الدولة لمدة قدرت بسنة مع ممارسة الوظيفة الافتراضية توافقاً مع الشروط والضوابط التي صدرت مع التأشيرة. وهذا القرار سوف يجلب أصحاب الاستثمارات والمواهب والراغبين للعمل داخل الدولة فيرتفع الإنتاج في الاقتصاد في جميع القطاعات المهمة.

مع إصدار تصريح الإقامة الجديد هو قرار ليصبح مستقبل الأعمال مستقر وفي زيادة مع تسهيل الممارسة ووجود الفرص التنافسية بين المستثمرين. وبالأخص الفئات التي تعمل عن بعد مع إتاحة الفرصة لأصحاب الخبرات والمهارات وجميع رواد الأعمال للسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقديم حياة مهنية مليئة بالمواهب والخبرات الكافية فالأمر مفيد للجميع سواء كدولة أو مستثمر أو فئة عاملة.

كيفية تقديم طلب للحصول على تأشيرة إقامة العمل الافتراضي

الأمر جديد والكثير يريدون معلومات عن التصريح لذلك يجب التواصل مع الهيئة الرسمية وهي الهيئة الاتحادية الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ. ويمكنك عمل التصريح من هناك ومزاولة مهنتك داخل دولة الإمارات ولكن بعد موافقة الشروط التي قدمتها الهيئة للقبول.

برنامج العمل الافتراضي للمهنيين الأجانب

برنامج العمل الافتراضي هو برنامج أطلقته مدينة دبي حيث تمكنك من السفر من دولتك لدولة الإمارات والإقامة بها والعيش في مدينة دبي. مع استمرارية العمل بجميع المهام المطلوبة منك مع الشركات التي تعمل بها وتقع مقراتها خارج دولة الإمارات.

ما هي الفئات المستفيدة من برنامج العمل الافتراضي

البرنامج يستهدف جميع الأفراد المهنيين الأجانب من خارج دولة الإمارات وأصحاب الأعمال والمشاريع الناشئة سواء شركات صغيرة أو متوسطة. مع استيفاء المعايير التي قدمها البرنامج عقب الموافقة على الطلب للانضمام .كما يستطيع المستفيد استقطاب أسرته للإقامة معه بعد طلب يقدم للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في مدينة دبي.

مدة تصريح إقامة العمل الافتراضي

صرحت الهيئة الاتحادية الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن مدة البرنامج عام كامل، ويكون قابلاً للتجديد بناء على طلب يتم تقديمه للهيئة مع العلم أن دولة الإمارات قامت إلغاء نظام الكفيل في الإمارات كلياً دون اشتراط مستضيف ، أصبحت الأمور سهلة للسفر والعمل بالخارج.

كيفية تقديم طلب للانضمام إلى البرنامج

شروط تقديم الطلب هي أن المستفيد حامل جواز السفر ويكون ساري لمدة 6 أشهر، مع وجود تأمين صحي يستطيع تغطية مدة الإقامة داخل دولة الإمارات.

إذا كنت موظف عليك تقديم مستند رسمي من عملك يثبت وظيفتك ويكون عقد العمل صالح مقدر بسنة مع شهادة توضح آخر راتب ولا يقل عن 5 آلاف دولارً أمريكي شهرياً.

كشف حساب بنكي لثلاثة أشهر أخيرة.

أما لو كنت مالكاً لشركة (صاحب عمل) تقديم مستند رسمي يثبت ملكية الشركة لمدة عام على الأقل أو اكثر.

تقديم معدل دخلك الشهري لا يقل عن 5 آلاف دولار أمريكي شهرياً.

تقديم كشف حساب بنكي للأشهر الثلاثة الأخيرة.

تكلفة برنامج العمل الافتراضي

الهيئة الاتحادية الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ حددت تكلفة البرنامج السنوي والذي قدر 287 دولار أمريكي. مع تأمين صحي ساري الخدمة في دولة الإمارات مع رسوم الطلب لكل فرد.

مزايا برنامج العمل الافتراضي

البرنامج يقدم لجميع الأشخاص الاستفادة من الخدمات التي تتعلق بالإقامة والعمل داخل مدينة دبي. والتي تضم الاتصالات وفتح الحسابات المصرفية والتعليم واستقطاب الأسرة والإقامة مع المستفيد والكثير أهم ميزة يقدمها البرنامج هي ممارسة الحياة كأنك مواطن داخل مدينة تضم الكثير من الجنسيات مع العلم مدينة دبي لا تفرض ضريبة على الأفراد مدن في دول أخرى.