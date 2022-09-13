نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً الإمارات تعلن عن تصريح إقامة العمل الافتراضي وشروط اصدار تصريح إقامة العمل الافتراضي 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصريح إقامة العمل الافتراضي بالإمارات 2022 حيث أن الحكومة في الإمارات العربية المتحدة اطلقت خدمة في الفترة الأخيرة وهي تصريح عمل الافتراضي ، حيث أنه يمكن الأجانب ويسمح لهم بالدخول والإقامة لمدة سنة واحدة تحت رعاية شخصية بالإضافة إلى أداء العمل الافتراضي وذلك تبعا للشروط الصادرة مع التأشيرة وسوف يتم السماح لهم بتأشيرة إقامة العمل الافتراضية تبعا لأحكام قانون الهجرة وإقامة الأجانب، فهو سوف يدخل حيز التنفيذ في شهر أكتوبر القادم لجميع العمال الأجانب وإقامتهم في الإمارات ومواصلة العمل عن بعد مع جميع أصحاب العمل في الخارج، فإن ذلك سوف يسهل على اشخاص الوافدين الذين يرغبون في العمل جميع الإجراءات السفر والعمل في الإمارات فإن الحكومة تسعى إلى استخدام الطرق البسيطة والسهلة لتوفر عليهم العديد من الإجراءات التقليدية وسنقوم بعرض التفاصيل من خلال موقع ثقفني.

تصريح إقامة العمل الافتراضي بالإمارات

هذا الحكم يسمح لدائرة الهوية الفيدرالية والجنسيه والجمارك وأمن الموانئ بإقامة عمل الافتراضيّ مدتها عام واحد ويكون قابل إلى التجديد بدون كفيل، حيث إن المواطن الأجنبي يعمل عن بعد مع كيان قانوني خارج البلاد حيث انه يتم منح التصاريح للاجانب ويحدد لهم شرطين يجب عليها من الالتزام بها لمنح تصريح إقامة العمل الافتراضية الشرط الاول هو ان يقوم الشخص بتقديم طلبات التصريح لاثبات انهم موظفين من منظمة خارج الدولة وأن جميع الأعمال تتم عن بعد ويثبت أن دخلهم الشهري أكثر من 3,500 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات.

تطوير العقول والمواهب داخل الإمارات

تشهد الحكومة الرقمية في الإمارات الاتجاه الذي يجذب العقول والمواهب ويستفيد منها من خلال الخبرات والمواهب في العمل عن بعد، فهو يحقق ويحسن مستويات إنتاجية في مستوى اقتصادي والعديد من القطاعات الحيوي فان اصدار تصريح اقامه جديدة يعتبر خطوة كبيره فهي تدعم مستقبل الاعمال وتعزز الممارسات الاقتصاديه وتجعلها أكثر تنافسيه خاصة للمجموعات التي تعمل عن بعد والرجال الأعمال والأشخاص المؤهلين.

الإمارات تعلن عن العمل الافتراضي

الحصول على تصريح تأشيرة إقامة عمل افتراضيه بالإمارات حيث يمكنك التقدم بطلب الحصول على تأشيرة إقامة وعمل افتراضي في الإمارات وذلك الكترونيا من خلال موقع وكالة الهوية الاتحادية والمواطنة الجمارك وأمن الموانئ، حيث ان هذا التصريح يسمح لجميع الموظفين بجميع الدول المختلفة بالإقامة في دولة الإمارات ومتابعة الأعمال عن بعد وهذا يمكن الشركة من وجودها في دولة الإمارات وذلك الالكترونيا فإن هذا النوع من الاقامة تم اضافته حديثا بقرارات قبول التأشيرات السياحية المتعددة لدخول جميع الجنسيات في الإمارات حيث تعد العاصمة الاقتصادية العالمية فهي تهدف إلى خلق الفرص المناسبة لجميع الأشخاص.

أهمية إصدار تأشيرة إقامة عمل افتراضيه في دولة الإمارات

تبعا للخطوة التي اتخذتها حكومة الإمارات بعد اطلاق برنامج الوظائف الافتراضية، حيث ان هذا النظام يسمح لجميع الخاص الأجانب عن بعد بالإقامة في الدوله لمده سنه كامله واستمرار الأعمال في الشركة التي يكون مقرها خارج الإمارة ويوفر هذا البرنامج لجميع العمال وعائلاتهم فرصة الإقامة في البلاد لمدة سنة كاملة، بالإضافة إلى موافقة طيران الامارات وخاصة دبي في التعامل مع التأشيرات الخاصة بهذا القرار واعادة فتح المطارات مرة أخرى.

تكلفة تصريح العمل الافتراضي

تكلفة هذا البرنامج تبلغ 287 دولار أمريكي لمدة سنه بالاضافه الى مولود تأمين صحي ساري وايضا يتم إضافة رسوم التسجيل لجميع الأشخاص من الجنسيات المختلفة، حيث ان البرنامج يوفر لهم الاستمتاع بكافة الخدمات التي تتعلق بالإقامة والسكن والعمل في دبي فمثلا يمكنهم من الاتصالات وفتح حساب مصرفي في دبي بدون ضريبة الدخل الشخصية والعديد من الرسوم الأخرى التي تشملها تكلفة تصريح العمل.