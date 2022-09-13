نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن تصريح إقامة العمل الافتراضي بالامارات وأهم شروطه للمهنيين والأجانب في المقال التالي

عمر شويل - جدة ‏قامت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بإطلاق واستحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي، وهو الأول من نوعه في المنطقة العربية، ‏والذي يتيح إلى الأجانب إمكانية دخول البلاد بكفالة شخصية والبقاء فيها لمدة 12 شهر، وممارسة الأعمال والوظيفة الافتراضية، مع الالتزام التام بشروط وضوابط التاشيرة الصادرة له، ‏وذلك في إطار جذب أصحاب المواهب والعقول ‏المتميزة في جميع المجالات، ‏حيث تعمل على دعم اصحاب الخبرات وتوظيفها لتحقيق مستوى أعلي من الإنتاجية ورفع الاقتصاد الوطني.

تصريح إقامة العمل الافتراضي

‏ووفقا إلى اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الاجانب في الإمارات العربية المتحدة، يمكن إصدار تأشيرة جديدة تتيح للأجانب ممارسة العمل الافتراضي والإقامة في البلاد بداية من شهر أكتوبر المقبل، وممارسة الأعمال ‏لمدة عام كامل قابل للتجديد، ‏كما يمكن الاستمرار في ممارسة العمل عن بعد لدى صاحب العمل الموجود في الخارج، وذلك بدون مستضيف ( من دون ضامن )، ‏ويستهدف البرنامج الأجانب من المهنئين ورواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة، الذين يستوفون معايير الانضمام، فما عليك سوى تقديم طلب للموافقة عليه، حتى يتم إحضار عائلة المستفيد للإقامة بناءً على طلبه إلى الادارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

شروط تصريح إقامة العمل الافتراضي في الامارات

‏أما عن شروط تصريح إقامة العمل الافتراضي في الإمارات بعد استحداثه، ‏حيث نصت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، علي أن يتم منح تصريح حكومة العمل الافتراضي في الامارات العربية المتحدة، وذلك باعتبارها واحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم، بعد تقديم ما يثبت عمله لدى جهة خارج الدولة، وأن العمل يتم عن بعد، ‏والتأكيد على وجود دخل شهري لا يقل عن ‏3500 دولار أمريكي أو ما يعادل لها من العملات الأجنبية الأخرى، ‏وذلك إيمانا منها بتطوير الحياة المهنية والشخصية لدى المستفيد في بيئة تهتم بالمواهب وأصحاب الأفكار المبتكرة و المتميزة.

كيفية تقديم طلب للانضمام لبرنامج العمل الافتراضي بالامارات

‏وفي ذات السياق يمكن التقديم على تصريح إقامة العمل الافتراضي في الإمارات العربية المتحدة، من خلال التواصل مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وامن المنافذ، ‏بعد التأكد من حمل جواز سفر ساري المفعول لمدة ستة أشهر على الأقل، ‏بجانب تأمين صحي ساري المفعول يغطي مدة الإقامة في دبي، مع التأكيد علي ضرورة تقديم الأوراق التالية في حال كنت موظفًا وهي كالآتي:

‏عقد عمل لمدة سنة صالح، لإثبات وظيفتك الحالية لدي صاحب العمل ‏شهادة راتب لا يقل عن 5000 دولار أمريكي شهريا كشف حساب بنكي عن الثلاث الاشهر الماضية.

‏وفي حال كنت تمتلك شركة أو صاحب عمل فعليك تقديم نفس الأوراق المذكورة أعلاه، ‏مع العلم أن تكلفة هذا البرنامج السنوي تقدر 287 دولار أمريكي، بجانب تأمين صحي ساري المفعول في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورسوم الطلب عن كل شخص.

مميزات التقديم على برنامج اقامة العمل الافتراضي بالامارات

‏وذكرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالإمارات أن البرنامج له العديد من المميزات، أهمها استخدام كافة الخدمات المطلقة في الإقامة والعمل في دبي التي لا حصر لها، على سبيل المثال الاتصالات وفتح الحسابات المصرفية واتاحة التعليم وغيرها، وممارسة الحياة طبيعية في مدينة عربية مميزة تستضيف العديد من الجنسيات العربية والأجنبية على مدار العام، مع العلم بأنه دبي لا تفرض ضريبة الدخل على الأفراد، بالإضافة إلي مميزات عديدة لدولة الامارات منها العيش في مستوي رفيع وراقي، والتمتع بالأمن والاستقرار والسلام وسط العديد من الجنسيات المختلفة حول العالم.