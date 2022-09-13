نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقامة العمل الافتراضي بالأمارات تطلقها السلطات مع تحديد شروط الحصول عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقامة العمل الافتراضي بالأمارات تم استحداثها من السلطات الإماراتية ويعتبر التصريح الأول من نوعه . بالمنطقة و تصريح أقامة العمل الافتراضي يمكن أي أجنبي من دخول الدولة . بكفالته الشخصية فقط دون الحاجة إلي أي ضمانات أخري وتمنح أقامة العمل الافتراضي لمدة عام واحد فقط . كما أنه بجانب ذلك لكل أجنبي الحق في أن يمارس الوظيفة الافتراضية الخاصة به والتي يحصل عليها داخل الإمارات . كما يتم الحصول علي تصريح أقامة العمل الافتراضي بالأمارات وفقاً إلي بعض الشروط التي أطلقتها السلطات المعنية بالشأن . وعبر سطور مقال اليوم من “موقع ثقفن” سنتعرف علي المزيد في شأن أقامة العمل الافتراضي .

أقامة العمل الافتراضي بالأمارات

يتيح نظام الإقامة الجديد وفقاً إلي اللائحة المنظمة التنفيذية الخاصة بقانون الدخول والإقامة لكافة . الأجانب علي أراضي الدولة والذي سيبدأ العمل به من أول أكتوبر القادم . حيث أن أي موظف يسمح له بالاستمرار في عمله وذلك يتم عن بعد أذأ ما رغب في ذلك لدي صاحب عمله المتواجد خارج البلاد . كما أن إطلاق تصريح أقامة العمل الافتراضي المنصوص عليه من اللائحة التنفيذية الخاصة بهيئة الجمارك وامن المنافذ . بأنه يمنح للأجنبي أقامة العمل الافتراضي دون ضامن أو مستضيف لمدة عام واحد مع أمكانية تجديد تلك الإقامة . كما يشترط تجديد تلك المدة في حالة أنه يعمل عن بعد أما عن الشروط المنظمة لذلك التصريح . نتعرف عليها عبر سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

شروط أقامة العمل الافتراضي بالأمارات

نصت الهيئة المعنية بذلك التصريح عن بعض الشروط التي يجب توافرها وهي كالآتي :-

كل من يرغب في الحصول علي ذلك التصريح يجب أن يقدم ما يثبت عمله لدي أي جهة خارج الإمارات . كما نصت الشروط أيضاً علي تقديم أي أثبات خاص بالدخل الشهري ويجب أن لا يقل عن 3500 دولار أمريكي . كذلك بجانب أهمية تقديم كشف حساب خاص بالأجنبي عن أخر ثلاث شهور متواصلة . تصريح أقامة العمل الافتراضي بالأمارات الحصول عليه للشركات يجب أن يتم تقديم أوراق ثبوت ملكية الشركة . كما يجب علي أي شركة أن تقدم كشف حساب بنكي شامل أي تداولات بنكية لمدة ثلاث شهور أيضاً . أما عن تصريحات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في ذلك الشأن نتعرف عليها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

تصريحات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بشأن تصريح أقامة العمل الافتراضي

تصريح أقامة العمل الافتراضي بالأمارات لكافة الأجانب المقيمين علي أراضي الإمارات تم التصريح ببعض البنود . والتي أكدتها الحكومة الرقمية بأن تصريح أقامة العمل الافتراضي . يشكل خطوة نوعية هامة لدعم المستقبل داخل الأمارات علي كافة النواحي كما سيساهم في تسهيل . كافة الأعمال لكي ما يتم ممارستها بشكل تنافسي مما يعزز قطاعات الأعمال داخل الأمارات كما أضافت . الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن هذا التوجه سيساهم في استقطاب . أصحاب العقول وأصحاب المواهب المميزين كذلك عبر ذلك التصريح الجديد سيتم توظيف أصحاب الخبرات . والموارد البشرية لكي ما يتم العمل عن بعد وذلك لكي ما يتم تحقيق رفع المستوي الخاص بالإنتاجية علي كافة القطاعات المختلفة . كذلك بجانب أن قرار أقامة العمل الافتراضي بالأمارات سيساهم في رفع مستوي الاقتصاد القومي للأمارات العربية المتحدة . أما عن الفئات التي ستستفيد من القرار الجديد نتعرف عليها عبر السطور القادمة من مقال اليوم “بموقع ثقفني” .

الفئات التي ستستفيد من إطلاق تصريح أقامة العمل الافتراضي

تصريح أقامة العمل الافتراضي بالأمارات ستستفيد منه فئات محددة وهي كالآتي :-

كل من يعمل في مهنة من المهن الضرورية المحددة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية .

. كما سيستفاد أيضاً رواد الأعمال وأصحاب الشركات المختلفة .

بجانب كل من يمتلك مشروع ناشئ داخل الإمارات .

كذلك بجانب الفئات السابقة سيستفاد أيضاً قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة .

كل أجنبي ستوفي الشروط والمعايير الموضوعة في تصريح أقامة العمل الافتراضي .

تلك هي الفئات التي ستستفيد من القرار الجديد داخل دولة الأمارات .

أقامة العمل الافتراضي بالأمارات الصادر من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية حددت بعض الشروط والمعايير . لكي ما يتم الحصول علي أقامة العمل الافتراضي داخل الأمارات وذلك ما تم توضيحه داخل سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” .