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عمر شويل - جدة “تفاصيل” وظائف الإمارات اليوم 2022 من الصحف الإماراتية تعرف على وظائف جريدة الخليج والبيان والاتحاد والوسيط عادة ما تحرص عدد كبير من الصحف الإماراتية على طرح مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف القطاعات في جميع المجالات، والتي يتم تقديمها من خلال الإمارات اليوم من جريدة الخليج الإماراتية وجريدة الاتحاد المبوب والجلف نيوز والخليج تايمز، حيث يتم تقديم عدد كبير من الوظائف الشاغرة فى الإمارات، في مختلف التخصصات سواء وظائف للمهندسين، وفرص عمل للمدرسين والمدرسات، ووظائف خالية للأطباء، والمحاسبين، ومندوبين مبيعات، ووظائف في شركات البترول، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تفاصيل وظائف الإمارات اليوم 2022 من الصحف الإماراتية تعرف على وظائف جريدة الخليج والبيان والاتحاد والوسيط.
وظائف الإمارات اليوم 2022 من الصحف الإماراتية
وبناء على ما اعلنت عنه جريدة الخليج الإماراتية اليوم 12/9/2022، فقد تم نشر بعض الوظائف الشاغرة في الكثير من الأماكن من بينها ما يلي
- وظائف شاغرة متعددة في شركة شحن في دبي.
- وكذلك في مكتب طباعة في الشارقة.
- بالإضافة الى تقديم اعلان يتضمن وظائف مندوبين ومندوبات مبيعات للعمل في الامارات.
وظائف جريدة الخليج والجلف نيوز والبيان بالأمارات اليوم 9/9/2022
ىقد نشرت جريدة الخليج والجلف نيوز والبيان في الامارات خلال الساعات الماضية في العديد الخاص بالأيام الأخيرة، مجموعة من وظائف للسائقين في الامارات، وذلك بالإضافة الى مجموعة من الوظائف الأخرى، والتي جاءت على النحو التالي.
- متاح مجموعة من الوظائف في مصنع مطابخ بالشارقة.
- كما أنه مطلوب مسوقين للعمل العمولة.
- وكذلك مطلوب مندوبين توصيل خبرة بطرق الدولة.
- كما تم طرح مجموعة وظائف في الفجيرة، وكذلك وظائف للمهندسين في الشارقة، بالإضافة الى عددٍ كبير من الوظائف في دبي .
- وكذلك تم الإعلان عن طرح عدد من وظائف عند جمال الكعبى ابوظب، وبعض الوظائف المتاحة في شركة شوكولا.
- بالإضافة الى مجموعة من الوظائف الشاغرة في شركة نقليات.
كما تم الإعلان انه مطلوب محاسبين للعمل في الإمارات، وكذلك مطلوب مصمم تطبيقات هواتف.
- بالإضافة الى الإعلان عن الحاجة الى مندوب تسويق ذو شخصية قيادية.
- وكذلك مطلوب معلم عصائر خبرة لا تقل عن سنتين.
- بالإضافة الى طرح بعض الوظائف شاغرة في شركة تأمين إماراتية.
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