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عمر شويل - جدة ننشر اليكم تفاصيل تصريح إقامة العمل الافتراضي في الإمارات 2022.. موعد تطبيق تأشيرة شهدت الساعات الأخيرة اعلان هام جاء من جانب مصادر رسمية في الحكومة الإماراتية، والتي اعلنت عن قرار استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي، وهو النظام الأول من نوعه في المنطقة بشكل عام، وقد جاء هذا القرار بأهمية كبيرة يمكن من خلاله ان يقوم الأجنبي بدخول الدولة بسهولة من خلال الكفالة الشخصية والبقاء فيها لمدة سنة، وذلك بعدما كانت قد اعلنت عن الغاء نظام الكفيل خلال الفترة الأخيرة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور أبرز ما جاء في قرار تصريح إقامة العمل الافتراضي في الامارات.

تصريح إقامة العمل الافتراضي بالأمارات

وقد جاء هذا القرار المعتمد من جانب الحكومة الإماراتية يتيح للشخص الوافد الى الدولة البقاء بها لمدة سنة بشكل طبيعي، وذلك بالإضافة الى إمكانية ممارسة وظيفته الافتراضية بسهولة بناءً على مجموعة من الشروط والضوابط التي تعلنها الحكومة والتي تكون صادرة مع التأشيرة.

مميزات تأشيرة إقامة العمل الافتراضي في الامارات

وبنا على ما اشارت اليه بعض المصادر الرسمية في الدولة، فنجد أن تأشيرة إقامة العمل الافتراضي التي تم الإعلان عن طرحها جاءت ضمن اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب، ومن المقرر ان يتم بداية العمل بها خلال الفترة المقبلة، وذلك لأي موظف أجنبي يمكن ان يتمتع بالإقامة في الإمارات، وكذلك يمكنه انه يستمر بشكل طبيعي في ممارسة عمله عن بعد لدى صاحب عمله الموجود في الخارج.

موعد تطبيق تأشيرة إقامة العمل الافتراضي في الامارات

ومن المقرر ان يتم بداية العمل بتأشيرة إقامة العمل الافتراضي في الامارات رسميا بداية من الأول من شهر أكتوبر، ونجد ان تقرر ما جاء في اللائحة هو أنه للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، يمكن أن تمنح الأجنبي تصريح إقامة للعمل الافتراضي، على ان يكون ذلك بدون الحاجة الى وجود ضامن (مستضيف) لمدة سنة قابلة للتجديد، وذلك متى كان يمارس عملا عن بعد لدى جهة خارج الدولة.

شروط منح تصريح إقامة العمل الافتراضي

وقد تم تحديد شرطين لمنح تصريح إقامة العمل الافتراضي، وقد جاء الشرط الأول يتمثل في ضرورة تقديم طالب التصريح ما يثبت عمله لدى جهة خارج الدولة، وأن العمل يتم عن بعد، بالإضافة الى ان يتم تقديمه ما يثبت حصوله على دخل شهري لا يقل عن 3500 دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وفي هذا الصدد فقد اشارت الحكومة الرقمية رسميا الى أن هذا التوجه سيسهم في استقطاب العقول وأصحاب المواهب، ويساعد على توظيف عدد كبير من الخبرات والموارد البشرية في العمل عن بعد، ليكون هذا بهدف مباشر وهو تحقيق ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني والقطاعات الحيوية الأخرى.

طريقة استخراج تصريح الإقامة الجديدة

وقد تم التنويه إلى أن إصدار تصريح الإقامة الجديدة يشكل خطوة نوعية لدعم مستقبل الأعمال وتسهيل ممارستها وتعزيز تنافسيتها، وبشكل خاص يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للفئات العاملة عن بعد، والذي جاء تتيح الفرصة الكبيرة لشريحة كبيرة من أصحاب المهارات ورواد الأعمال للانتقال إلى الإمارات، وتجربة مستوى متقدم من الحياة المهنية والشخصية في بيئة تقدر المواهب وأصحاب أفكار الأعمال المبتكرة، وقد اشارت الجهات الرسمية في الحكومة الى انه يمكن ان يتم التقديم على طلب للحصول على تأشيرة إقامة العمل الافتراضي، بشكل الكتروني بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، على ان يتم ادراج كافة البيانات الأساسية المطلوبة من المستخدم بشكل صحيح بجانب ارفاق كافة المستندات والأوراق المطلوبة.