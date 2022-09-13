نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج تصريح إقامة العمل الافتراضي في الإمارات إلكترونيًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة فعلت البوابة الرسمية لحكومة الإمارات خدمة تقديم طلب للحصول على تأشيرة إقامة العمل الافتراضي ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للجميع عبر موقعها وتطبيقها الإلكتروني ، حيث يمكن لآي شخص حول العالم البدء في اجراءات استخراج التصريح الخاص بالإقامة للعمل الافتراضي في دولة الإمارات العربية المتحدة بكل سهولة من خلال زيارة المنصة لتقديم الطلب إلكترونيًا للحصول علي التصريح فرجاءً منكم متابعينا الأعزاء متابعة قراءة السطور التالية للتعرف علي كافة الخطوات اللازمة لاستخراج التصريح.

بعد ان قامت حكومة دولة الإمارات بالموافقة علي قانون استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي بدون كفيل تهافت أعداد كبيرة من أصحاب العقول النيرة للتسجيل بشكل الكتروني للانضمام إلى برنامج العمل الافتراضي للحصول علي موافقة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي لاستخراج التصريح بصورة إلكترونية للاستفادة من المزايا الرائعة المتعلقة بالإقامة والتي يستفيد منها اكثر من 200 جنسية حول العالم العربي والاجنبي في فتح حسابات بنكية والحصول علي تأمين صحي وغيرها من الخدمات الأخري التي تشمل تعليم الابناء المغتربين لاستكمال المراحل التعليمية والعديد من المزايا الأخري.

استخراج تصريح إقامة العمل الافتراضي في الإمارات

نستعرض مع حضراتكم متابعي موقع ثقفني الخطوات التفصيلية اللازمة لاستخراج تصريح إقامة العمل الافتراضي بصورة مبسطة وذالك حتي يتمكن جميع المستفيدين من هذا البرنامج الحصول علي التصريح في اسرع وقت ممكن وذالك من خلال متابعتكم للخطوات الموضحة لكم بالنقاط التالية.

الدخول علي رابط البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة بواسطة المتصفح الخاص بك.

قم باختيار اللغة سواء كانت العربية أو الانجليزية من ثم.

الضغط علي تيويب دخول.

قم بالضغط علي مستطيل تسجيل الدخول بالهوية الرقمية.

سوف يتم تحويلك إلى صفحة لكتابة رقم الهوية أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف داخل الخانة المخصصة بشكل صحيح.

ضع علامة صح داخل خانة تذكرني.

الضغط علي أيقونة تسجيل الدخول من ثم.

الانتقال إلى تيويب معلومات وخدمات.

اختيار قسم التأشيرات وبطاقة الهوية من ثم.

ادخل علي تأشيرة الإقامة لاختيار خدمة تصاريح اقامة للعمل الافتراضي.

سوف يتم تحويلك إلى صفحة لعرض تفاصيل الخدمة.

اضغط علي خدمة تقديم طلب للحصول على تأشيرة إقامة العمل الافتراضي.

قم بكتابة بتعبئة بيانات مقدم الطلب بشكل صحيح داخل الحقول المخصصة لذالك.

بعد التحقق من صحة المعلومات الشخصية للمستفيد والعنوان وغيرها من البيانات.

ضع علامة صح داخل خانة انا لست برنامج روبوت من ثم.

اضغط علي أيقونة التالي.

في الخطوة الثانية قم برفع كافة المرفقات المطلوبة من ثم.

اضغط علي زر التالي.

في الخطوة الثالثة سيظهر لك رسالة بمراجعة الطلب انتظر قليلا حتي تنتهي المراجعة.

اضغط علي مربع التالي.

أخيرا يقوم مقدم الطلب بدفع الرسوم المقررة والتي تقدر بنحو 287 دولار أمريكي.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة سوف يستطيع الشخص مقدم الطلب الحصول علي التصريح الإقامة لمدة عام كامل، كما يمكن للمستفيد تجديد الإقامة مرة اخري بشكل الكتروني للاستمرار في البقاء بالدولة من اجل ممارسة العمل عن بعد مع الشركات العالمية التي يعمل لديها إي شخص حول العالم بدون حدوث آي مشاكل أمنية تلاحقه في المستقبل.

وفي الختام قدمنا لكم متابعينا الأعزاء كافة التفاصيل حول خدمة تصريح اقامة العمل الافتراضي في الإمارات الجديدة التي فعلتها البوابة الرسمية لحكومة الإمارات التي ذكرنها لكم متابعي موقع ثقفني الإخباري بالخطوات السابقة، حيث نتمنى للجميع الاشتراك في خدمة الإشعارات لتلقى آخر الأخبار والمستجدات الجديدة بصفة مستمرة عبر الجوال الخاص بك علي مدار اليوم.