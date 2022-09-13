نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التقديم للحصول تصريح اقامة العمل الافتراضي بالإمارات لمدة عام في المقال التالي

عمر شويل - جدة أتاحت حكومة الإمارات العربية المتحدة تصريح إقامة العمل الافتراضي لأول مرة داخل المنطقة، حيث يمكن الأجانب من دخول الإمارات بكفالته الشخصية تحت رعاية وطنية كاملة والإقامة فيها لمدة عام لممارسة عمله الافتراضي وفق للوائح الصادرة مع التأشيرة، مما يشارك ذلك التوجه في جذب ذوي المواهب والخبرات العديدة وأصحاب العقول المفكرة وتوظيف الخبرات الإنتاجية لرفع وتطوير الإنتاج الوطني، وكذلك يسهل علي الوافدين الراغبين العمل بالإمارات إنهاء إجراءات العمل دون تعقيدات.

يعد القرار الجديد الخاص بإقامة العمل الافتراضي داخل الإمارات خطوة قوية لدعم مستقبل الوافد بالإمارات وكذلك المستقبل الوطني، حيث يسهل علي المقيمين ممارسة أعمالهم الافتراضية وتعزيز روح المنافسة بينهم وخصوصاً الفئات الممارسة لأعمالهم عن بعد، فقد يستهدف البرنامج الجانب أصحاب المهن من خارج الإمارات وأصحاب الشركات الصغيرة الإنتاجية اللذين يستوفون معايير وشروط الانضمام والاستفادة من الخدمة، وتعطي الفرصة لحصة كبيرة من ذوى المهارة والخبرات الذهاب الي الإمارات والعمل في بيئة متقدمة تقدر أصحاب الأعمال الإبداعية.

تقديم طلب الحصول علي تصريح اقامة العمل الافتراضي بالإمارات

تهتم الجهات المعنية بالإمارات العربية المتحدة علي القيام بتوفير تصريح إقامة لذوي المهارات المختلفة الأول من نوعة في الإمارات بحيث تمكن الأجانب المبتكرين الانتقال الي الإمارات لمدة سنة كاملة بدون الحاجة الي كفيل والبدء في ممارسة وظيفته الافتراضية والإبداع فيها، وذلك طبقاً لبعض اللوائح والأنظمة تضمن للمقيم حقوقه والتي اهتمت الجهات المعنية بإصدارها وأيضاً هناك شروط حتي يحصل الوافد علي الإقامة السنوية، فالتقديم الطلب لابد من:

أن يكون المتقدم للطلب حامل لجواز سفر ساري المفعول لمدة 6 أشهر كحد أدني.

أن يكون لدي المتقدم تأمين صحي ساري المفعول يغطي طوال مدة الإقامة في إمارة دبي.

إذا كان المتقدم للاستفادة من البرنامج موظف حكومي لابد من: تقديم نموذج يثبت وظيفته صادر من جهة العمل مع عقد عمل ساري لمدة عام. أن لا يقل الراتب الشهري عن 5 الآف دولار أمريكي وتقديم شهادة لأخر راتب تم الحصول عليه. كشف حساب بنكي لأخر 3 أشهر.

إذا كان المتقدم صاحب عمل أي مدير لشركة لابد من الأتي: تقديم إثبات ملكية الشركة لمدة عام علي الأقل. لا يقل الراتب الشهري عن 5 الآف دولار أمريكي. كشف حساب البنك لأخر ثلاثة أشهر.

أن يتوفر لدي المتقدم التكلفة السنوية 287 دولار أمريكي، في حين أن الإمارات توفر للوافد تامين صحي طوال فترة إقامته في الإمارات.

كيفية الحصول علي تأشيرة إقامة العمل الافتراضي

يمكن للراغب في التقديم للاستفادة من البرنامج الحصول علي تأشيرة تصريح اقامة العمل الافتراضي بالإمارات من خلال موقع وكالة الهوية الاتحادية، حيث يسمح لأي موظف من جميع دول العالم الحصول علي التصريح والانتقال الي إمارة دبي وكذلك العمل عن بعد في الإمارات، فقد صرح حاكم إمارة دبي أنه تم إصدار قرار رسمي بقبول التأشيرات السياحية المتعددة لجميع جنسيات العالم لخلق فرص عمل مناسبة في بيئة تقدر المواهب والقدرات الاحترافية والمبدعة، فقد يتميز البرنامج بعدة مزايا، وهي كالتي: