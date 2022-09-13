نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات وشروط تصاريح العمل الافتراضي بدولة الإمارات لجميع الجنسيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت دولة الإمارات العربية المتحدة باستحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي، والذي يعتبر الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي والدول العربية، حيث يستطيع أي أجنبي الدخول لدولة الإمارات بكفالة الشخصية، كما يمكنه المكوث في الدولة لمدة عام كامل وممارسة وظيفته الافتراضية، وسوف يتم ذلك وفق الشروط والضوابط التي تصدر مع تأشيرة الدخول إلى الإمارات العربية المتحدة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط برنامج إقامة العمل الافتراضي.

تأشيرة إقامة العمل الافتراضي

قالت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها سوف تقوم باستقطاب أصحاب المواهب، وتوظيف الخبرات والموارد البشرية في العمل عن بعد، حتى ترتقي بجميع المجالات ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني الإماراتي، وجميع القطاعات الحيوية في دولة الإمارات.

وتشكل تصاريح إقامة العمل الافتراضي نقله نوعية لدعم مستقبل الأعمال وتسهيل منافساتها وذلك لأصحاب العمل عن بعد، وسوف تتيح هذه القرارات الجديدة فرصة عظيمة لأصحاب المهارات ورواد الأعمال عن بعد في الإنتقال إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجربة مستوى متقدم وعالي من الحياة المهنية والشخصية في بيئة تقدر المواهب، كما تقدر أصحاب الأفكار والأعمال المبتكرة.

المستفيدين من تصريح إقامة العمل الافتراضي

هناك عدة فئات تستفيد من تأشيرة إقامة العمل الافتراضي في الإمارات وهم كما يلي:-

الأفراد الأجانب من المهنيين من خارج الدولة.

رواد الأعمال.

أصحاب المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

الذين يستوفون شروط الالتحاق بالبرنامج.

وفي حالة الموافقة على طلب الانضمام يستطيع المستفيد إحضار أسرته للعيش في الإمارات العربية المتحدة، وذلك بناء على طلب يقدمه المستفيد لإدارة الإقامة وشئون الأجانب في دبي.

شروط برنامج إقامة العمل الافتراضي

هناك عدة شروط يجب أن تتوفر في المتقدم على برنامج إقامة العمل الافتراضي وهى كما يأتي:-

أن يكون المتقدم حاملًا لجواز سفر ساري المفعول لمدة 6 أشهر. أن يكون لديه تأمين صحي ساري المفعول ويغطي مدة الإقامة في دبي. أذا كان المتقدم موظف يجب أن يقوم بإحضار ما يثبت وظيفته لدى صاحب العمل الحالي، كما يجب أن يحضر عقد عمل صالح لمدة عام، أن يحضر شهادة بآخر راتب ولا يقل عن 5 آلاف دولار أمريكي شهريًا، كما يجب أن يحضر حساب بنكي للأشهر الثلاثة الأخيرة. إذا كان المتقدم صاحب شركة يجب عليه تقديم ما يثبت ملكيته للشركة لمدة عام أو أكثر، إحضار ما يثبت معدل الدخل الشهري ولا يقل عن 5 آلاف دولار أمريكي، كشف حساب بنكي بالأشهر الثلاثة الأخيرة.

تكلفة البرنامج

تبلغ تكلفة برنامج إقامة العمل الافتراضي سنويًا 287 دولار أمريكي، بالإضافة إلى ذلك تأمين صحي ساري المفعول في دولة الإمارات، وكذلك رسوم الطلب لكل مستفيد من البرنامج.

مزايا برنامج إقامة العمل الافتراضي

يتيح برنامج إقامة العمل الافتراضي في دولة الإمارات كافة الخدمات المتعلقة بالإقامة والعمل في دبي، كما تشمل على سبيل المثال لا الحصر الاتصالات، وفتح حسابات مصرفية، والتعليم، وجميع الخدمات الأخرى الموجودة في دبي، وذلك حتى يستطيع المستفيد ممارسة حياته الطبيعية في مدينة دبي التي تستضيف أكثر من 200 جنسية، علمًا بأن مدينة دبي لا تفرض ضريبة دخل على الأفراد.

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