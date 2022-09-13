نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وضوابط تصريح إقامة العمل الافتراضي بالإمارات الجديد وموعد تطبيق النظام الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الحكومة الإماراتية عن استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي بالإمارات، وبعد هذا التصريح هو الأول من نوعه في الوطن العربي والشرق الأوسط بصفة عامة، حيث يستطيع الفرد العامل من استصدار تأشيرة الإقامة وتصريح العمل لمدة عام كامل بنفسه، ويأتي هذا القرار بعد موافقة الحكومة الإماراتية الأسبوع الماضي على قرار بإنهاء نظام الكفيل نعائيا، وهو النظام الذي كان يلزم العامل المسافر إلى الإمارات بأن يقوم بتوقيع عقود الكفالة مع أحد مواطني الدولة، وبهذا النظام القديم كان العديد من الراغبين في فرص عمل في الإمارات العربية المتحدة يدخلون الدولة بتأشيرة زيارة ثم يقومون بمخالفة نظام العمل واستخدام تأشيرة الزيارة في العمل، وبناء على القرار الجديد فإنه من المتوقع أن تشهد العمالة بالامارات انتعاشا كبيرا خلال الفترة المقبلة.

المستفيدون من تصاريح العمل الافتراضية

وحددت البارحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب أن المستفيدين من هذه اللائحة هم الذي يعملون لدى جهات خارجية بنظام العمل عن بُعد، حيث نصت اللائحة أنه يحق لهيئة الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ منح الأجنبي تأشيرة إقامة داخل الدولة لمدة عام قابلة للتجديد دون الحاجة إلى مستضيف، وذلك شريطة أن يكون من العاملين لدى مؤسسات خارجية بنظام العمل عن بعد، ويستهدف البرنامج المهنيين وأصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال ، مما يخدم قطاع الأعمال والتجارة في الدولة.

شروط تصريح إقامة العمل الافتراضي بالإمارات

وحددت الحكومة الإماراتية الشروط والضوابط المنظمة لاستخراج تصريح العمل الافتراضي داخل الدولة، جي يجب من توافر عدة شروط في المتقدم لاستخدام هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة، وهذه الشروط هي:

يتمثل الشرط الأول والأهم في أنه يجب على المتقدم أن يقوم بتقديم ما يثبت عمله لدى مؤسسة خارجية بنظام العمل عن بُعد.

أما الشرط الثاني فهو أن يقوم المتقدم بتقديم ما يثبت حصوله على دخل شهري من هذا العمل لا يقل عن مبلغ 3500 دولار أمريكي، أو ما يعادل هذه القيمة بالعملات المحلية للدولة التي تتواجد بها المؤسسة التي يعمل بها.

موعد تطبيق القرار الجديد للعمالة الأجنبية

وبحسب التصريحات الرسمية التي تناقلتها المنصات الإعلامية الحكومية في دولة الإمارات فإن هذا القرار الجديد الذي يتيح للعمالة الأجنبية استصدار تصاريح العمل الافتراضية سوف يتم العمل به من بداية شهر أكتوبر القادم في كافة أنحاء الدولة، وتعمل هيئة الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ حاليا على تجهيز المنصة الإلكترونية لإصدار هذا التصريح.

شروط خاصة للتقديم على تصاريح العمل الافتراضية

تختلف خطوات التقديم على تصريح العمل الافتراضي حسب وظيفة المتقدم:

أولا: إذا كان طالب التصريح موظفا فيجب عليه تقديم المستندات والوثائق الآتية:

إثبات وظيفة لدى صاحب العمل، على أن يكون عقد العمل لا تقل مدته عن عام كامل. شهادة راتب لآخر راتب تقاضاه الموظف ولا يكون أقل من 5000 دولار. تقديم كشف حساب بنكي للشهور الثلاثة الأخيرة.

ثانيا: إذا كان المتقدم للحصول مالكا للشركة وصاحب عمل فيجب أن يقوم بتقديم المستندات الآتية:

إثبات ملكية للشركة لمدة لا تقل عن عام. لايكون الدخل الشهري له أقل من 5000 دولا أمريكي. إرفاق شهادة بنكية بالأرصدة في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

خطوات التقديم على تصريح إقامة افتراضية

وللحصول على تصريح العمل الافتراضي يجب الالتزام بخطوات التقديم التالية: