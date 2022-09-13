لينك نتائج إعتراضات السادس الاعدادي 2022 دور أول موقع وزارة التربية العراقية

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عمر شويل - جدة يبحث الكثيرون على محركات البحث على روابط نتائج إعتراضات السادس الاعدادي 2022 دور أول، حيث قدم الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور طلبات الاعتراض على نتيجة الصف السادس الاعدادى عبر المحافظات العراقية المختلفة (محافظة بابل، بغداد، البصرة، والمحافظة القادسية، محافظة صلاح الدين)، والتى ظهرت منذ الاياما القليلة الماضية على المواقع الخاصة بمديريات التربية والتعليم العراقية.

نتائج إعتراضات السادس الاعدادي 2022 دور أول

ظهرت نتائج امتحانات الصف السادس الاعدادى فى نهاية شهر اغسطس فى جميع المحافظات العراقية، وكانت النتيجة غير مرضية للطلاب ونسبة النجاح قليلة لم تتعدى 50% فكانت نسبة الرسوب كبيرة فى مادة اللغة الانجليزية، والكمياء، والفيزياء، واللغة العربية، مما أدى إلى تقديم الطلاب اعتراضات على نتائج السادس الاعدادى.

قامت مديريات التربية والتعليم العراقية بنشر نتائج الاعتراضات الصف السادس الاعدادى فى كل من محافظات العراق (محافظة بابل، بغداد، البصرة والقادسية، ومحافظة صلاح الدين)، حيث قام الطلاب بملئ الاستمارات وتحديد المادة وتقديمها واعتمدت الوزارة التقديمات، وتم تفعيل عرض النتائج الكترونياً في إطار خطة الدولة لتفعيل الخدمات الالكترونية لتساعد جميع المواطنين من جميع المحافظات العراقية وتقديم الخدمات لهم عبر شبكة الانترنت للتسهيل على الطلاب الجهد، وقد فعلت وزارة التربية والتعليم العراقية روابط تسجيل الدخول لعرض نتيجة الاعتراضات، فقد تم صدور نتائج الطلاب في المحافظات العراقية التالية: ديالى، ذي قار، القادسية، صلاح الدين، الأنبار، كربلاء، ميسان. وننتظر صدور النتائج في باقي المحافظات.

الاستعلام عن نتائج إعتراضات السادس الاعدادي 2022 دور أول

ليستطيع الطالب الاستعلام عن نتائج إعتراضات السادس الاعدادي 2022 دورأول، يقوم بذلك بالرقم الامتحانى والكود الخاص به ورقم الجلوس ليتمكن من الحصول على نتائج اعتراضات الصف السادس الاعدادى 2022 وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمى لوزارة التربية العراقية.

اختيار نتيجة الصف السادس الاعدادى.

كتابة كود الطالب الخاص به.

ادخال الرقم الامتحانى الخاص بالطالب.

تحديد التخصص.

اختيار المحافظة التابعة للطالب.

تحديد الشعبة علمى- ادبى.

الضغط على عرض نتائج اعتراضات السادس الاعدادى 2022.

وأصبحت المواقع الالكترونية من اهم الخدمات التى تم تقدمها الحكومة العراقية خلال الفترة الأخيرة وذلك للتسهيل على كافة الطلاب وولياء الأمور، وأعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية مؤخراً عن موعد امتحانات الدور الثانى للصف السادس الاعدادى حيث حددت يوم الاربعاء 21-9-2022 حتى يوم الخميس الموافق 29-9-2022.