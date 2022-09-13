الاتحاد الأوروبى يدعو إلى وقف الأعمال العدائية بين أرمينيا وأذربيجان

وذكر الاتحاد - فى بيان نشرته دائرة العمل الخارجى، عبر موقعها الإلكترونى قبل قليل - أنه "يجب أن تعود جميع القوات إلى مواقعها التى كانت تقبع فيها قبل هذا التصعيد ويجب احترام وقف إطلاق النار بالكامل".
ويجرى رئيس المجلس الأوروبى، شارل ميشيل، اتصالات مع قادة البلدين للتشديد على أن الاتحاد الأوروبى ملتزم بمواصلة العمل كوسيط نزيه بين أرمينيا وأذربيجان للمساعدة فى تحقيق الهدف المشترك المتمثل فى إرساء الأمن والازدهار والسلام فى منطقة جنوب القوقاز لصالح جميع شعوبها.
وأضاف الاتحاد أن الممثل الخاص له لجنوب القوقاز، تويفو كلار، سيسافر الآن إلى البلدين على الفور لدعم خفض التصعيد الضرورى ومناقشة الخطوات التالية فى عملية حوار بروكسل بين الزعيمين الأرمينى والأذربيجانى.
جدير بالذكر أن جولة جديدة من القتال بين أرمينيا وأذربيجان، اندلعت خلال الساعات الماضية وأسفرت عن مقتل عسكريين أذريين لم يحدد عددهم، فى أحدث تصعيد للعنف بين الدولتين، فى وقت بحث رئيس الوزراء الأرمنى نيكول باشينيان التطورات مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الذى ترتبط بلاده باتفاقية دفاع مشترك مع أرمينيا.
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