ألمانيا: نواجه خطر الركود بسبب أزمة الطاقة

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن معدل التضخم فى ألمانيا كان قد ارتفع إلى 7.9% فى أغسطس الماضى، إذ ارتفعت أسعار منتجات الطاقة بنسبة 35.6% على أساس سنوى على الرغم من تدابير الإغاثة.
كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 16.6% فى أغسطس مقارنة بالشهر نفسه قبل عام، وبالتالى زادت أيضًا عن الأسعار الإجمالية. وتسارعت زيادة الأسعار للشهر السادس على التوالى.
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