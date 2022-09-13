وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس -فى بيان صحفى، اليوم- أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا "تلمودية" فى ساحات وباحات المسجد، واستمعوا لشروحات مزورة حول أسطورة "هيكلهم" المزعوم.
ويعتزم المُستوطنون تنفيذ أكبر اقتحام فى تاريخ المسجد الأقصى يوم 29 سبتمبر الجارى، بمناسبة عيد "رأس السنة العبرية"، وردًا على ذلك انطلقت دعوات مقدسية ومن داخل الخط الأخضر للحشد والصلاة فى المسجد الأقصى ومواصلة الرباط فيه، من أجل إحباط المُخططات اليهودية.
ويتعرض الأقصى لاقتحامات شبه يومية، فى محاولة لفرض تقسيم زمانى ومكانى فيه، كما هو الحال فى المسجد الإبراهيمى فى الخليل، وتزداد حدة هذه الاقتحامات وشراستها فى موسم الأعياد والمناسبات اليهودية.
واقتحم مستوطنين آخرين الموقع الأثرى فى بلدة "سبسطية" شمال غرب نابلس، بحماية مشددة من جيش الاحتلال، الذى أغلق المنطقة أمام المواطنين من سكان البلدة، ومنع أصحاب المحال التجارية من فتح أبوابها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستوطنون يقتحمون الأقصى وموقعا أثريا فى نابلس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.