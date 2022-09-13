مستوطنون يقتحمون الأقصى وموقعا أثريا فى نابلس

جدة - نرمين السيد - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلى، فيما اقتحم آخرون موقعا أثريا فى محافظة "نابلس" الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة.





وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس -فى بيان صحفى، اليوم- أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا "تلمودية" فى ساحات وباحات المسجد، واستمعوا لشروحات مزورة حول أسطورة "هيكلهم" المزعوم.

ويعتزم المُستوطنون تنفيذ أكبر اقتحام فى تاريخ المسجد الأقصى يوم 29 سبتمبر الجارى، بمناسبة عيد "رأس السنة العبرية"، وردًا على ذلك انطلقت دعوات مقدسية ومن داخل الخط الأخضر للحشد والصلاة فى المسجد الأقصى ومواصلة الرباط فيه، من أجل إحباط المُخططات اليهودية.

ويتعرض الأقصى لاقتحامات شبه يومية، فى محاولة لفرض تقسيم زمانى ومكانى فيه، كما هو الحال فى المسجد الإبراهيمى فى الخليل، وتزداد حدة هذه الاقتحامات وشراستها فى موسم الأعياد والمناسبات اليهودية.

واقتحم مستوطنين آخرين الموقع الأثرى فى بلدة "سبسطية" شمال غرب نابلس، بحماية مشددة من جيش الاحتلال، الذى أغلق المنطقة أمام المواطنين من سكان البلدة، ومنع أصحاب المحال التجارية من فتح أبوابها.