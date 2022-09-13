العالم اليوم - التضخم الأميركي يتباطأ للشهر الثاني.. لكن بأقل من التوقعات

انتم الان تتابعون خبر التضخم الأميركي يتباطأ للشهر الثاني.. لكن بأقل من التوقعات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 03:21 مساءً - تباطأ معدل التضخم في الولايات المتحدة، خلال أغسطس، للشهر الثاني على التوالي، مع هبوط أسعار الطاقة، لكن الانخفاض جاء أقل من التوقعات، وهو ما عزز توقعات السوق باتجاه الاحتياطي الفيدرالي لإقرار زيادة قوية بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي، في اجتماعه الشهر الحالي، وأدى ذلك لانخفاضات قوية في أسواق الأسهم الأميركية.

وقالت وزارة العمل، الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 8.3 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 8.5 بالمئة في يوليو، مواصلا هدوءه بعد تسارعه خلال يونيو إلى 9.1 بالمئة فيما يعد أعلى مستوى في أكثر من 40 عاما.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفع التضخم في أغسطس بنسبة 8.1 بالمئة على أساس سنوي.

وبحسب البيانات فإن الأسعار ارتفعت بشكل طفيف بنسبة 0.1 بالمئة في أغسطس على أساس شهري، مقابل "صفر" في يوليو، بينما كانت التوقعات -0.1 بالمئة.

وكانت الأسواق تأمل في تباطؤ معدل التضخم الأميركي بشكل أكبر لتشجيع الاحتياطي الفيدرالي على تخفيف وتيرة زيادة أسعار الفائدة، التي ارتفعت بمقدار 225 نقطة أساس منذ مارس.