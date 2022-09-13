نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم شروط تصريح إقامة العمل الافتراضي بالإمارات وكم تكلفة الإقامة للعام الواحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصريح اقامة العمل الافتراضي بالإمارات التي حرصت الدولة على القيام باستحداثه مؤخرًا، ويعد هذا الأمر الأول من نوعه داخل المنطقة، حيث يعمل هذا النظام على القيام بجعل الأجنبي على الدخول داخل الدولة بدون الحاجة إلى كفالة شخصية بل ويمكنه البقاء في البلاد لمدة سنة على الأقل، وتعرف الآن على المزيد من التفاصيل.

تصريح إقامة العمل الافتراضي بالإمارات

حرصت حكومة دولة الإمارات على القيام بطرح تصريح إقامة العمل الافتراضي الأول من نوعه على الإطلاق داخل المملكة، بحيث يعطي الأجنبي الذي يريد القدوم إلى الدولة تصريح الدخول بدون كفالة بل بكفالته الشخصية ويمكنه البقاء داخل الدولة لمدة سنة كاملة ويمكنه البدء في ممارسة الوظائف الافتراضية طبقًا لبعض من الشروط والضوابط التي عملت الجهة المختصة على القيام بإصدارها.

القائدة من تصريح إقامة العمل الافتراضي

لم تقم الدولة بطرح هذا التصريح من فراع، لأنها ستساهم في التوجه لاستقطاب أكبر عدد من العقول وأصحاب المواهب في الحصول على الوظائف الشاعرة داخل البلاد، وهذا لأن الإمارات حريصة على جذب انتباه الخبرات لتحقيق أكبر قدر من الإنتاجية للارتفاع من مستوى الاقتصاد داخل القطاعات الحيوية في البلاد.

يجب أن يعلم الأشخاص الذين سيتم قبولهم داخل البرنامج يمكنهم بعد تقنين أوضاعهم العمل على إحضار عائلتهم للإقامة، وهذا بناء على الطلب الذي سيقوم بتقديمه إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب المتواجدة بإمارة دبي.

من هم المستفيدون من برنامج العمل الافتراضي؟

يحرص هذا البرنامج على القيام باستهداف بعض الأفراد من الأجانب وهم:

المهنين من خارج الدولة.

رواد الأعمال.

أصحاب المشاريع الناشئة.

الشركات الصغيرة والمتوسطة.

الأفراد المستوفيين معايير الانضمام إلى برنامج العمل الافتراضي.

شروط إقامة العمل الافتراضي بالإمارات

يمكنك أن تقوم بالتقديم على طلب الانضمام الآن، لكن يجب أن تستوفى الشروط التالية:

حامل لجواز سفر ساري مدته ستة أشهر على الأقل.

وجود تأمين صحي ساري، بحيث يقوم بتغطية المدة التي يمكث بها الأجنبي في دبي.

إذا كنت موظف يجب أن تمتلك الآتي:

إحضار وثيقة تثبت وظيفتك الحالية، بالإضافة إلى وضع عقد عمل صالح لمدة عام.

وثيقة بها آخر راتب قد حصلت عليه، ولا يقل الراتب عن خمسة آلاف دولار أمريكي.

كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر.

إذا كنت مالك لشركة يجب أن تمتلك الآتي:

وضع أوراق تثبت ملكيتك للشركة مدتها عام أو أكثر من العام الواحد.

يجب أن تقوم بوضع وثائق تثبت أن الدخل الشهري لا يقل عن خمسة آلاف دولار أمريكي.

كشف حساب شامل وكامل بالتداولات في الحساب البنكي خلال آخر ثلاثة أشهر.

مميزات برنامج العمل الافتراضي بالإمارات

يتيح برنامج العمل الكثير من المميزات لكافة الأجانب الذين يريدون الانضمام إلى سوق العمل داخل الدولة، وإليك الآن كامل المميزات عبر النقاط التالية:

استخدام كامل الخدمات التي تم طرحها من أجل الإقامة داخل إمارة دبي مثل.

خدمات الاتصالات.

فتح حسابات مصرفية.

التقديم على المدارس.

بيئة صحية وسليمة داخل الإمارة.

ممارسة الحياة الطبيعية داخل المدينة، وهذا لأن في البلد توجد تقريبًا أكثر من 200 جنسية.

لا توجد أي ضرائب تفرض على دخل الأفراد.

تكلفة الحصول على البرنامج

حرصت الإمارة على القيام بوضع تكلفة لمن يريد التقديم داخل هذا البرنامج، حيث تبلغ التكلفة السنوية للبرنامج تقريبًا 287 دولار أمريكي، يضاف إليها تأمين صحي ساري المفعول، ويجب أن يعلم المتقدمين أن رسوم التقديم هذه للشخص الواحد فقط، بالإضافة إلى أنه يجب أن يعلم المتقدمين أن مدة البرنامج متاحة لعام كامل، وقابل للتجديد وهذا بناء على التقديم على طلب جديد.