نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. الإمارات تطلق إقامة “العمل الافتراضي” وتعلن عن شرطين لمنحها في المقال التالي

عمر شويل - جدة قدمت حكومة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا أول تصريح عمل افتراضي في المنطقة. يسمح هذا للأجانب بالدخول والإقامة لمدة عام واحد تحت رعاية شخصية، بالإضافة إلى أداء العمل الافتراضي وفقًا للشروط الصادرة مع التأشيرة، وستسمح تأشيرة إقامة العمل الافتراضية بموجب أحكام قانون الهجرة والإقامة للأجانب، الذي سيدخل حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل، للعمال الأجانب بالإقامة في الإمارات ومواصلة العمل عن بُعد مع أصحاب العمل في الخارج، بما يسهل على كافة الوافدين الراغبين في العمل إجراءات السفر والعمل بالامارات العربية المتحدة.

إصدار تصريح إقامة العمل الافتراضي في الامارات

يسمح هذا الحكم لدائرة الهوية الفيدرالية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ بمنح إقامة عمل افتراضية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بدون كفيل (مضيف) عندما يعمل مواطن أجنبي عن بُعد مع كيان قانوني خارج البلد وينص على ما يلي: يمكن منح تصاريح للأجانب، ويحدد شرطين لمنح تصريح إقامة عمل افتراضي. أولاً، يقدم مقدمو طلبات التصاريح دليلاً على أنهم موظفون من قبل منظمة خارج الدولة وأن العمل يتم عن بُعد، وإثباتًا على أن دخلهم الشهري لا يقل عن 3500 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية هذا ما تحتاج إلى القيام به.

تطوير العقول والمواهب داخل الامارات

شهدت الحكومات الرقمية في دولة الامارات أن هذا الاتجاه يجذب العقول والمواهب، ويستفيد من الخبرة والموهبة للعمل عن بعد، ويساعد على تحقيق وتحسين مستويات الإنتاجية في الاقتصادات الوطنية والقطاعات الحيوية الأخرى، وقالت إن إصدار تصاريح إقامة جديدة هو خطوة نوعية لدعم مستقبل الأعمال وتعزيز ممارساتها وجعلها أكثر تنافسية، خاصة للمجموعات التي تعمل عن بعد، ولأشخاص مؤهلين ورجال أعمال.

الحصول على تصريح تأشيرة إقامة عمل افتراضية بالامارات

يمكنك التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إقامة عمل افتراضية من خلال موقع وكالة الهوية الاتحادية والمواطنة والجمارك وأمن الموانئ، ويسمح هذا التصريح للموظفين حول العالم بالإقامة في دولة الإمارات والعمل عن بُعد. هذا ممكن حتى لو لم يكن للشركة وجود في الدولة من خلال هذا النوع من الإقامة، وأضاف حاكم دبي: بالإضافة إلى ذلك، قررنا اليوم قبول التأشيرات السياحية متعددة الدخول لجميع الجنسيات في الإمارات العربية المتحدة هي العاصمة الاقتصادية العالمية التي تهدف إلى خلق فرص عمل مناسبة.

أهمية إصدار تأشيرة إقامة عمل افتراضية في دولة الامارات

تأتي الخطوة التي اتخذتها حكومة الإمارات العربية المتحدة بعد أشهر فقط من إطلاق “برنامج الوظائف الافتراضية”. يسمح هذا للعمال الأجانب عن بعد بالإقامة في الإمارة على مدار العام مع الاستمرار في العمل في الشركة. مملوكة ومقرها خارج الإمارة، ويوفر هذا البرنامج للعمال عن بعد وعائلاتهم فرصة الإقامة في البلاد كل عام، وهذا يتوافق مع قدرة طيران الإمارات، وخاصة دبي، على التعامل مع تأثير جائحة كوفيد 19 وقد سمح ذلك لدبي بإعادة فتح مطاراتها والترحيب بالسياح منذ 7 يوليو من العام الماضي، بالنظر إلى الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية الموصى بها في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن أن الامارات قد أعلنت مؤخرًا عن بعض الاجراءات الهامة التي تسهل من الدخول إليها وذلك من جميع أنحاء دول العالم سواء كان الغرض للعمل أو السياحة.

تكلفة تصريح العمل الافتراضي

تبلغ تكلفة هذا البرنامج لمدة عام 287 دولارًا أمريكيًا بالإضافة إلى التأمين الصحي الإماراتي الساري ورسوم التسجيل لكل شخص، وتضم أكثر من 200 جنسية حيث يتيح لك البرنامج الاستمتاع بجميع الخدمات المتعلقة بالعيش والعمل في دبي بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الاتصالات وفتح حساب مصرفي والتعليم وما إلى ذلك، حيث أن أن دبي ليس لديها ضريبة دخل شخصية.