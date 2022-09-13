آلاف البريطانيين يتوافدون إلى إدنبرة لوداع الملكة إليزابيث (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وظل جثمان الملكة إليزابيث بعيداً عن المواطنين حتى مساء أمس الإثنين. فقد كان أولاً فى قلعة بالمورال فى شمال إسكتلندا، حيث توفيت الملكة الخميس، عن 96 عاماً، ثم نقل إلى القصر الملكى فى هوليرود هاوس.

وكان مجلس اعتلاء العرش البريطانى قد أعلن السبت، الملك تشارلز الثالث ملكا رسميا للبلاد فى أعقاب وفاة الملكة إليزابيث الثانية صاحبة أطول فترة حكم فى تاريخ البلاد.