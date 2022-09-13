أمين الجامعة العربية يغادر إلى مدريد تلبية لدعوة الحكومة الإسبانية

جدة - نرمين السيد - فى زيارة تأتى تلبية للدعوة التى تلقاها من الحكومة الاسبانية فى إطار تعميق التعاون مع الحكومة الإسبانية، كون إسبانيا تمثل إحدى الدول الرئيسية فى الاتحاد الأوروبى والنشطة على الساحة الدولية. وصرح جمال رشدى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط سيعقد جلسة عمل مع وزير الخارجية الإسبانى "خوسيه ألباريس"، من المنتظر أن تشهد تناول عدد من القضايا والموضوعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك، بما فى ذلك التطورات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة فى منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدول العربية وإسبانيا خلال الفترة المقبلة.

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