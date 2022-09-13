جدة - نرمين السيد - أدى المستشار سعد عبد الكريم الصفران، اليمين الدستورية كنائب عام لدولة الكويت بقصر بيان، صباح اليوم الثلاثاء، أمام نائب الأمير وولى عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعد الصفران يؤدى اليمين الدستورية نائبا عاما للكويت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.