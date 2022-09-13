العاهل الأردنى يتوجه إلى فرنسا فى زيارة عمل

جدة - نرمين السيد - توجه العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس فى زيارة عمل.



جدة - نرمين السيد - توجه العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس فى زيارة عمل. ومن المقرر أن يلتقى العاهل الأردنى خلال الزيارة التى ترافقه فيها الملكة رانيا العبدالله، الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

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