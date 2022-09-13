العالم اليوم - مخاوف شح الإمدادات مع اقتراب الشتاء تشعل أسعار النفط

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 02:17 مساءً - قفزت أسعار النفط الثلاثاء وسط مخاوف بشأن شح إمدادات الوقود مع اقتراب فصل الشتاء، مما بدد تأثير مخاوف المستثمرين بشأن تراجع الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.37 دولار أو 1.44 بالمئة إلى 95.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش. بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.34 دولار ، أو 1.45 بالمئة إلى 89.05 دولار. وانخفض كلا الخامين بأكثر من دولار واحد في وقت سابق من الجلسة.

وتستمر المخاوف بشأن انخفاض المخزونات في دعم الأسعار.

وأظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأميركية تراجع الاحتياطي البترولي الاستراتيجي 8.4 مليون برميل إلى 434.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 1984.

ووضع الرئيس الأميركي جو بايدن في مارس خطة لسحب مليون برميل يوميا على مدار ستة أشهر من الاحتياطيات الاستراتيجية للتخفيف من ارتفاع أسعار الوقود الأميركية، والتي ساهمت في إذكاء التضخم.

ومما حد من المكاسب التي حققتها أسعار النفط الثلاثاء المخاوف بشأن انخفاض الطلب العالمي على الوقود إذ تواصل الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، فرض قيود للتصدي لتفشي جائحة كوفيد-19 في مدنها.

وأظهرت بيانات رسمية انخفاض عدد الرحلات التي جرت خلال عطلة مهرجان منتصف الخريف في الصين والتي استمرت ثلاثة أيام بجانب هبوط عوائد السياحة أيضا وذلك بسبب عزوف الكثير من الناس عن السفر جراء القيود المرتبطة بالجائحة.