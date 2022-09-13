المقاومة الفلسطينية تطلق صواريخ تجريبية باتجاه بحر غزة
أطلقت المقاومة الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء رشقات من الصواريخ التجريبية باتجاه بحر غزة.
ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية عن مصادر محلية، قولها: إن نحو ثمانية صواريخ أطلقت صوب البحر، وذلك في إطار معركة الإعداد، وتطوير الوسائل القتالية والصاروخية للمقاومة.
وتأتي التجربة الصاروخية قبل ساعات من تنظيم فصائل العمل الوطني الفلسطيني والإسلامي فعالية شعبية بحرية في حوض ميناء غزة "تأكيدًا على رفض الحصار الصهيوني، وحقنا في ثرواتنا الطبيعية في حقول الغاز والممر المائي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المقاومة الفلسطينية تطلق صواريخ تجريبية باتجاه بحر غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.