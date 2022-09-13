المقاومة الفلسطينية تطلق صواريخ تجريبية باتجاه بحر غزة

المقاومة الفلسطينية تطلق صواريخ تجريبية باتجاه بحر غزةأطلقت المقاومة الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء رشقات من الصواريخ التجريبية باتجاه بحر غزة.

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية عن مصادر محلية، قولها: إن نحو ثمانية صواريخ أطلقت صوب البحر، وذلك في إطار معركة الإعداد، وتطوير الوسائل القتالية والصاروخية للمقاومة.

وتأتي التجربة الصاروخية قبل ساعات من تنظيم فصائل العمل الوطني الفلسطيني والإسلامي فعالية شعبية بحرية في حوض ميناء غزة "تأكيدًا على رفض الحصار الصهيوني، وحقنا في ثرواتنا الطبيعية في حقول الغاز والممر المائي".

