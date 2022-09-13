نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح تحديث IOS 16 وتحويل هاتف أيفون لجهاز أكثر خصوصية بنظام IOS الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرح تحديث IOS 16 المقرر له اليوم من من شركة أبل العالمية الرائدة في صناعة التكنولوجيا المتطورة . حيث يأتي نظام IOS 16 الجديد لهواتف أيفون كتحديث مجاني لهواتف أيفون بدء من إصدار أيفون 8 . وباقي الإصدارات بعده نظام IOS 16 يتضمن الكثير من المميزات الجديدة الغير موجودة سابقاً في الأنظمة المطروحة من قبل . كما أن IOS 16 ضمن مميزات تبدأ من قفل الشاشة القابلة للتخصيص كذلك بجانب إضافة ميزة أخري في نظام IOS 16 وهي قدرة الهاتف . علي تحرير وإلغاء الإرسال المؤقت لرسائل Imessages بشكل مؤقت . وللتعرف علي المزيد من مميزات تحديث IOS 16 الأخير سنعرض ذلك داخل محتوي مقال اليوم .

طرح تحديث IOS 16 الجديد من شركة أبل

مقرراً اليوم طرح تحديث IOS 16 وتم تقديم الإرشادات لمستخدمي هواتف أيفون لكي ما يتم تثبيت النظام الجديد . علي الهواتف وذلك يتم عبر فتح قائمة الإعدادات علي هاتفك وفقط يتم الضغط علي زر “تحديث” . كما بعد الانتهاء من تحديث نظام IOS 16 الجديد ستحصل علي 6 مميزات تم وضعها بالنظام . كما بعد التنويه عن ذلك التحديث قام العديد من مستخدمي نظام IOS 16 بعد تحديث هواتفهم غردوا علي تويتر بالعديد من التغريدات التي تظهر مدي . روعة النظام الحديث من أبل أما عن مميزات IOS 16 الستة نتعرف عليها تفصيلياً في سطور . مقال “موقع ثقفني” القادمة .

طرح تحديث IOS 16 بالمميزات الستة الجديدة

مميزات IOS 16 المضافة للنظام الجديد هي كالتالي :-

تخصيص شاشة الغلق وهي خاصية جديدة بخلفيات متعددة وعناصر أخري جديدة لواجهة المستخدم . كما يحتوي نظام IOS 16 علي خاصية إلغاء إرسال رسائل iMessages خلال 15 دقيقة من وقت الإرسال . كذلك بجانب الخاصية الرائعة استخدام مشغل الموسيقي بملء الشاشة كاملةً علي شاشة الغلق أو مع صورة لألبوم . لعبة مع نينتندو JOY CONS بدعم العديد من وحدات التحكم داخلها . كما يطرح تحديث IOS 16 بخاصية التتبع لطلب APPLE PAY . كذلك بجانب خاصية خاصة بقياس النشاط يمكنك فعل ذلك عبر قائمة مضافة وهي بدون ساعة أبل . تلك كانت مميزات نظام IOS 16 الستة المضافة من شركة أبل للنظام الجديد . كما أن المميزات الستة السابقة التي طرحتها شركة أبل العالمية متاحة لكافة هواتف أيفون . أما عن نصائح تحديث IOS 16 للهواتف نتعرف عليها بالسطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” .

نصائح نظام IOS 16 الجديد

نوهت شركة أبل العالمية عن أن IOS 16 لكي ما يتم نجاح تثبيته علي الهواتف يجب اتباع الآتي :-

طرح تحديث IOS 16 ونجاح تثبيته علي الهاتف يجب أن يتضمن هاتفك مساحة كافية لا تقل عن مساحة 15GB .

ونجاح تثبيته علي الهاتف يجب أن يتضمن هاتفك مساحة كافية لا تقل عن مساحة 15GB . كما يجب أن تتأكد بأن هاتف أيفون يحتوي علي شحن في بطاريته لا تقل عن مقدار 50% .

كذلك يجب الانتباه قبل أن يتم تثبيت نظام IOS 16 الجديد يجب نسخ بيانات هاتفك كنسخة احتياطية .

طرح تحديث IOS 16 لهواتف أيفون بدء من هواتف أيفون 8 حتي الهواتف الأحدث في الإصدارات وتم إطلاق . IOS 16 والمقرر له اليوم لكي ما يتم الاستمتاع بالمميزات المتعددة داخل النظام الجديد وذلك ما تم توضيحه داخل مقال اليوم من “موقع ثقفني” .