نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار حلاوة المولد ٢٠٢٢ في مصر وأفضل أماكن لشراء الحلويات في المقال التالي
عمر شويل - جدة تزداد معدلات البحث مؤخراً حول أسعار حلاوة المولد ٢٠٢٢، وتعتبر عادة شراء حلاوة المولد فى مصر سمة من السمات المميزة للاحتفال بالمولد النبوى الشريف، ومع اقتراب المولد النبوى الشريف تزاد أسعار حلاوة المولد، ويستعد المسلمون لاستقبال المولد النبوى الشريف يوم 12 من ربيع الاول الموافق 8 اكتوبر، ويحتفل المسلمون بهذه المناسبة كل عام بطريقة مختلفة لإحياء ذكرى المولد النبوى الشريف عن طريق الانشاد الدينى وشراء حلاوة المولد وتوزيعها على الاهل والاصدقاء كنوع من انواع الهدايا.
حلاوة المولد ٢٠٢٢
وكثرت تساؤلات الكثيرين حول اجازة المولد النبوي الشريف وأسعار حلاوة المولد ٢٠٢٢، وكذلك عن أسعار العمرة لموسم المولد النبوي الشريف لعام 2022، والتي أعلنت عنها الشركات السياحية هذه الأيام، والتي تتراوح أسعارها مابين 25، 30 ألف جنيهاً مصرياً، لمدة 15 يوم لأداء مناسك العمرة، وذلك ضمن البرامج الاقتصادية للحج والعمرة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية، وسيكون أخر موعد للتقديم في حجز العمرة هو 21 سبتمبر 2202.
أسعار حلاوة المولد ٢٠٢٢
تختلف اسعار حلاوة المولد فى مصر وفقا لاختلاف أنواع المحلات لبيع حلاوة المولد، حيث أسعار حلاوة المولد فى المحلات الشهيرة ومنها الآتي :
فى محلات لابوار:
- العلبة الصغيرة 19 قطعة بسعر 240 جنية
- العلبة الوسط الكرتون 40 قطعة بسعر 455 جنية
- العلبة الوسط الصفيح 40 قطعة بسعر 480 جنية
- العلبة 55 قطعة بسعر 620 جنية
- العلبة الجامبو75 قطعة بسعر 900 جنية
فى محلات تيسابس:
سعر لفة فولية ب8 جنيهات، سعر السمسية 8جنيهات، قرص السمسمية والحمصية 7جنيهات ، سعر لفة الكاجو 29 جنيها، سعر لفة لوزية 29 جنيها، سعر لديدة مدورة 13 جنيها، سعر لفة دومية فول 8 جنيهات، سعر لفة البسيمة 15 جنيها، سعر لفة جيلى 7 جنيهات ، سعر قرص علف صغير 18 جنيها.
- سعر حلاوة المولد، علبة 8 أصناف: 40 جنيهًا.
- سعر حلاوة المولد، علبة 14 صنفًا 90 جنيهًا.
- سعر حلاوة المولد، علبة 18 صنفًا 160 جنيهًا.
- سعر حلاوة المولد، علبة لوكس صغير 225 جنيها.
تراوحت الأسعار فى محلات العبد بين 170 لـ975 حسب الكمية والأنواع:
- علبة حلاوة المولد “بايتس” بلغ سعرها 170 جنيها.
- سعر علبة حلاوة مولد “هدايا” بلغ سعرها 600 جنيها.
- علبة حلاوة مولد “هدايا نبيتي” بلغ سعرها 825 جنيها.
- بلغ سعر علبة حلاوة المولد “هدايا فضي” 975 جنيها.
تبدأ أسعار علبة حلاوة المولد فى محلات إيتوال من 45 حتى 290 حسب الأنواع والكمية:
- سعر علبة حلاوة المولد لوكس 10 قطع 45 جنيهًا.
- سعر علبة حلاوة المولد لوكس 18 قطعة 90 جنيها.
- سعر علبة حلاوة المولد النبوي لوكس 27 قطعة 155 جنيها.
- سعر علبة حلاوة المولد لوكس 36 قطعة 230 جنيهًا.
- سعر علبة حلاوة المولد لوكس 48 قطعة 290 جنيهًا.
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