نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الطيران اليوم الوطني 92 خصومات وتخفيضات الخطوط الجوية السعودية وطيران ناس في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الطيران اليوم الوطني 92 ، مع اقتراب اليوم الوطني السعودي الثاني والتسعون يستمر البحث من قبل أبناء المملكة عن عروض اليوم الوطني 92 للطيران، حيث أعلنت العديد من شركات الخطوط الجوية والمؤسسات والشركات الطيران الناشطة داخل المملكة العربية السعودية عن تقديم عروض طيران بمناسبة العيد الوطني السعودي، حيث اشتملت هذه العروض على العديد من الخصومات على تذكرة السفر داخل وخارج المملكة، ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سنتطرق في مقالنا هذا لأفضل عروض الطيران التي تقدمها مختلف شركات الخطوط الجوية السعودية وطيران أديل وفلاي ناس فتابعونا للنهاية لمعرفة ذلك بالتفصيل.

عروض الطيران اليوم الوطني 92

إذا كنت ترغب في الحصول على تذكرة سفر بسعر منخفض والسفر مع الأهل والأصدقاء داخل وخارج المملكة في اليوم الوطني السعودي 29 الذي سيصادف يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 الموافق 27 صفر 1444هـ، يمكنك الاطلاع على كافة عروض شركات الطيران لليوم الوطني 92 واختيار العرض الأفضل والذي يناسبك وجاءت تلك العروض المقدمة على النحو التالي:

عروض اليوم الوطني 91 الخطوط السعودية

عروض الخطوط السعودية عروض الطيران اليوم الوطني 92 عرض دولة ماليا في جزر المالديف يشتمل العرض على سعر تذكرة السفر من دولة الرياض إلى دولة ماليا في جزر المالديف ذهاب وعودة تبدأ 4715 ريال سعودي.

توفير الإقامة في فندق تاج إكزوتيكا.

يوجد فيه العديد من الغرف خمس نجوم بتكلفة 315 ريال سعودي للفرد الواحد.

بينما سعر التذكرة ذهاب وعودة مع توفير الإقامة في الفندق لمدة 4 ليالي.

وجبة إفطار، ووجبة الغداء، أو وجبة العشاء.

علاوة على ذلك يمكنك استخدام المركبة السريعة للتنقل إلى أي مكان عرض جزر المالديف يمكنك حجز أسبوع في جزر المالديف في أشهر فنادق الـ 7 نجوم بسعر 9800 ريال سعودي للفرد في غرفة مزدوجة.

حجز لمدة خمسة أيام في جزر المالديف في فندق 5 نجوم، سعر الفرد هو 1،900 ريال سعودي كذلك عرض سفر إلى باكو وهولندا وكذلك دبي رحلة من الرياض إلى مطار باكو سعر الفرد في العروض يصل إلى 1505 ريال

أيضا تخفيض على رحلة من مطار الرياض إلى هولندا 199 ريال سعودي.

حجز رحلة من جدة إلى مطار دبي بسعر 1041 ريال سعودي. عروض سعر إلى إسطنبول والقاهرة والكويت عرض على رحلة من الرياض إلى إسطنبول 1574 ريال سعودي.

كذلك عرض على رحلة من المملكة إلى القاهرة بسعر 339 ريال سعودي.

تخفيض على رحلة الطيران من الرياض إلى الكويت بسعر 249 ريال سعودي.

.بالإضافة إلى ذلك وبمناسبة يوم توحيد المملكة أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن العديد من أفضل عروض الطيران اليوم الوطني 92 على رحلات الطيران الداخلية بخصومات جيدة تناسب الجميع وجاءت تلك العروض كما يلي:

بسعر 199 ريال سعودي يمكنك السفر من مدينة جدة إلى الرياض.

رحلة طيران من أبها إلى الرياض بسعر 299 ريال سعودي.

أيضا تكلفة سعر رحلة طيران من المدينة المنورة إلى الرياض هو مئة وتسعة وستون ريال سعودي.

سعر تذكرة طيران من الدمام إلى الرياض 129 ريال سعودي.

السفر من تبوك إلى الرياض بسعر تذكرة 269 ريال سعودي.

كذلك السفر من جازان للرياض بسعر 269 ريال سعودي.

سعر تذكرة طيران من نجران إلى الرياض بلغ 269 ريال سعودي.

عروض اليوم الوطني طيران ناس

مثل كل شركات الطيران العالمية الناشطة داخل المملكة العربية السعودية وعند اقتراب موعد اليوم الوطني السعودي 92 يتيح flynas العديد من العروض والتخفيضات على جميع الرحالات الداخلية الخارجية من أجل تمكن العائلات السعودية من قضاء عطلة مميزة، لكن نؤكد لكم من خلال موقع ثقفني الإخباري إنه لحد الساعة لم يصدر الموقع الرسمي فلاي ناس أية عروض، ويمنكم متابعة صفحتنا لتتعرفوا على جميع عروض الطيران فور نزولها رسميا.

إلى هنا نصل بكم لنهاية مقالنا هذا والذي تطرقنا فيه لأهم عروض الطيران التي قدمتها الخطوط الجوية السعودية في اليوم الوطني 92 في انتظار أن تعلن باقي شركات الطيران عن كافة عروضها بمناسبة احتفال مواطني المملكة باليوم الوطني السعودي الثاني والتسعون.