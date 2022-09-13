انطلاق النسخة الثانية للقمة العالمية للذكاء الاصطناعى بالرياض

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية اليوم الثلاثاء أن القمة ستبحث كل ما يخص مجال تقنيات الذكاء الاصطناعى من واقع الحاضر وتحديات وتطلعات الاستفادة من تقنياته فى حياتنا اليومية وخدمة البشرية جمعاء، إضافة إلى تبادل الخبرات مع الخبراء الدوليين والمحليين واكتشاف الفرص الاستثمارية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعى خلال المرحلة المقبلة.

وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودى، المهندس عبدالله بن عامر السواحة، فى كلمته خلال فاعليات انطلاق القمة، إن المملكة أصبحت أكبر قوة للمبرمجين والمشفرين فى العالم مع تدريب الآلاف منهم.

وأضاف أن شركة أرامكو السعودية لديها أكبر حالة استخدام للذكاء الاصطناعى فى العالم، مشيرا إلى أن أرامكو تستخدم بيانات الذكاء الاصطناعى ليس فقط لإنتاج النفط بتكلفة قليلة، ولكن أيضا ليكون لديها أقل كثافة كربونية.



وتناقش القمة عددا من الموضوعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعى فى بعض القطاعات مثل (المدن الذكية وتنمية القدرات البشرية والرعاية الصحية والمواصلات والطاقة والثقافة والتراث والبيئة والحراك الاقتصادى) بهدف إيجاد الحلول للتحديات الحالية وتعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعى.

ويشارك فى القمة أكثر من 10 آلاف شخص من صناع السياسات والمختصين والمهتمين بالذكاء الاصطناعى فى العالم، وذلك بمركز الملك عبد العزيز الدولى للمؤتمرات بالرياض.

وتعد القمة "التى تستمر 3 أيام" فرصة للمهتمين والخبراء فى هذا المجال للاستفادة من تجمع أكثر من 200 متحدث يمثلون 90 دولة فى العالم.