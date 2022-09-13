روسيا تدعو أرمينيا وأذربيجان إلى ضبط النفس

وحثت الخارجية الروسية - فى بيان اليوم الثلاثاء - الطرفين على الامتناع عن المزيد من تصعيد الموقف والتحلى بضبط النفس والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار وفقا للبيانات الثلاثية لقادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا فى 9 نوفمبر 2020 و11 يناير و26 نوفمبر 2021، مشيرة إلى أنها على اتصال مستمر ووثيق مع كل من باكو ويريفان.
وقال "إن الجانب الروسى تلقى مناشدة من القيادة الأرمنية بطلب المساعدة فى حل الوضع وفقا للاتفاقيات الثنائية القائمة، ومن خلال منظمة معاهدة الأمن الجماعى"، معربة عن أملها أن يتم بشكل كامل تنفيذ الاتفاق الذى تم التوصل إليه نتيجة للوساطة الروسية لوقف إطلاق النار ابتداء من صباح اليوم.
وشدد البيان على أن الجانب الروسى لايزال ينطلق من أن جميع النزاعات بين أرمينيا وأذربيجان يجب حلها حصرا بالوسائل السياسية والدبلوماسية وحل المشاكل الحدودية فى إطار عمل اللجنة الثنائية لترسيم الحدود الأرمينية الأذربيجانية.
ومن جهته، بحث وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو مع نظيره الأرمينى سورين بابيكيان الوضع على الحدود مع أذربيجان.
وأشار بيان لوزارة الدفاع الروسية إلى أن الوزيرين الروسى والأرمينى اتفقا على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار فى الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية، موضحا أن الوزيرين استعرضا الوضع الناجم عن العدوان الأذربيجانى واسع النطاق على الأراضى السيادية لجمهورية أرمينيا.
وكانت اشتباكات قد اندلعت ليلة أمس على الحدود الأرمنية الأذربيجانية، واتهم الطرفان بعضهما البعض ببدء التصعيد.
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