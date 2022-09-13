أوكرانيا: يمكننا إنهاء الحرب بشكل أسرع.. بشرط

جدة - نرمين السيد - وقال كوليبا - فى تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الثلاثاء - "نعمل على تغيير مجرى سير الحرب، ونحتاج إلى المزيد من الأسلحة والذخيرة الثقيلة من حلفائنا للبناء على الزخم، وإنقاذ المزيد من الناس وتحرير المزيد من أراضى أوكرانيا بشكل أسرع".

وأضاف "كلما زاد الدعم العسكرى الذى نتلقاه، ستنتهى هذه الحرب بشكل أسرع"، موضحا أن هذا هو السبب فى أن أوكرانيا تدعو شركاءها إلى التركيز على الجدول الزمنى، إذ تقربنا الإمدادات الفورية لما يحتاجه الجيش الأوكرانى من الانتصار والسلام".

وأفاد وزير الخارجية الأوكرانى بأن التقدم الذى أحرزته أوكرانيا فى الشرق والجنوب يثبت أن جميع استثمارات الشركاء الغربيين فى القدرات الدفاعية لأوكرانيا قد أسفرت عن نتائج مذهلة.

وشدد كوليبا على أنه "لا ينبغى أن تحوم الشكوك الآن حول إمكانية انتصار أوكرانيا وهزيمة روسيا فى ساحة المعركة".