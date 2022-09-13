العراق يعلن مقتل قيادات من داعش فى الأنبار

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الثلاثاء، مقتل عدد من القيادات الإرهابية التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابى، خلال ضربة جوية فى محافظة الأنبار، غربى البلاد.





وذكرت المديرية -فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية- أنه "تم قتل المسؤول الإدارى العام، حمود حماد (أبو نهاد)، والمسؤول العسكرى للرطبة المدعو حجى تركى المكنى بـ(البدوى)، وإرهابيين اثنين من حملة الجنسية السورية، بالإضافة إلى ثلاثة عناصر إرهابية أخرى".

وأضاف البيان أنه تم "ضبط سلاح bkc، وصواريخ قاذفة وهواتف نقالة ومواد غذائية مختلفة، داخل وكر القيادة الداعشية، وتم إتلافها جميعا".

بدوره، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول عبدالله، إلقاء القبض على 6 عناصر من عصابات داعش الإرهابية فى محافظات مختلفة.

وأضاف أنه تم القبض على 3 عناصر إرهابية غربى العراق، ليصل عدد الذين تم إلقاء القبض عليهم إلى 6 عناصر من عصابات داعش الإرهابية.