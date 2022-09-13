نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف الأحوال المدنية للنساء السعوديات في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف الأحوال المدنية للنساء السعوديات ، أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن مجموعة من الوظائف في قطاع الأحوال المدنية ، وذلك للعنصر النسائي شرط أن يكون المتقدمين من السعوديات فقط ، وتم طرح الشواغر عبر رابط منصة أبشر وظائف ، وهي وظائف ذات عقود دائمة بمميزات كثيرة من حيث القيمة المالية ، والاستقرار الوظيفي والنطاق الجغرافي ، فضلاً عن التأمينات الطبية والاجتماعية ، ومن خلال مقالنا اليوم نتعرف علي أهم شروط الوظائف النسائية بالاحوال المدنية ، ثم نعرض طريقة التقديم في وظائف الاحوال المدنية للنساء ، و المستندات اللازمة لتقديم وظائف الاحوال المدنية 1444 هـ.

وظائف الأحوال المدنية للنساء السعوديات

تضع إدارة التقديم والقبول بمصلحة الأحوال المدنية مجموعة من الشروط للتقديم علي وظائف النساء كالآتي :

يجب أن تكون المتقدم سعودية الجنسية أصل ومنشأ. كذلك لا يقل عمر المتقدمات عن 25 سنه ولا يزيد علي الـ 35 عام. ثم تقوم المتقدمة بإرفاق الهوية الشخصية لها ، وتكون سارية الصلاحية وقت التقديم لمدة لا تقل عن 3 أشهر. أيضاً يجب حصول المرشحة علي شهادة إتمام الثانوية العامة أو ما يعادلها. بالاضافة لتوافر معادلة القوام بطول لا يقل عن 160 سم. يشترط عدم عمل المقدمين بأي وظيفة حكومية. لا تقبل المتزوجة من غير سعودي.

خطوات التقديم علي وظائف الأحوال

أعلنت الأحوال المدينة عن طرح مجموعة وظائف للنساء السعوديات من حملة مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها ، ويكون التقديم كالآتي :

الدخول إلي رابط منصة أبشر ، مبوب التوظيف.

ثم نضغط علي تسجيل في الوظائف الشاغرة.

بعد ذلك نختار وظائف الأحوال المدينة.

تقوم صاحبة الطلب بملأ بيانات الاسم والجنسية.

أيضاً يتم ادخال بيانات الحالة الاجتماعية وجميع المتطلبات.

وضع التخقق المطلوب ، وجهة الحصول علي المؤهل والسنه.

التأكد من صحة البيانات ومراجعتها.

أخيراً نضغط علي إرسال ونقوم بطباعة الطلب للمراجعة من خلاله.

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مستندات التقديم في وظائف الأحوال المدنية 1444 هـ

يجب توفير المستندات التالية عن التقديم علي وظائف الأحوال المدنية للسعوديات 2022 :