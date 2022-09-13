ميقاتى يدعو للتعاون بشأن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى، استمرار الجهود الرامية إلى تشكيل الحكومة الجديدة، داعيا إلى التعاون وعدم وضع الشروط والعراقيل لتحقيق مكاسب سياسية لا يمكن القبول بها.





جاء ذلك فى كلمة له اليوم الثلاثاء خلال حفل إطلاق خطة عمل السياسة الوطنية للشباب "2022 - 2024" لتنمية قدرات الشباب والشابات فى لبنان وتمكينهم، وذلك بدعوة من وزارة الشباب والرياضة بالشراكة مع اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

ودعا ميقاتى إلى تعاون الجميع لحل أزمة تشكيل الحكومة بما يساعد فى إرساء المزيد من الاستقرار السياسى وتجنب سجالات وصفها بالعقيمة التى لا فائدة منها، موضحا أن الدستور واضح فى كل الملفات ولا مكان للاجتهاد فى ظل وجود النص.

وقال ميقاتى "إن حكومته تواصل العمل بكل جد ومثابرة لمعالجة ما أمكن من مشكلات طارئة ومزمنة بالتوازى مع استكمال الخطوات الأساسية لخطة تعاف متكاملة بدأت بها مع صندوق النقد الدولى".. مضيفا "أن جلسات مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام الجارى ستبدأ غدا فى مجلس النواب"، معتبرا أنها تمثل دعامة أساسية من دعائم النهوض والحل، معربا عن أمله فى أن تجرى مناقشتها بروح التعاون الإيجابى بين الجميع بعيدا عن الانتقاد السلبى أو المزايدات، مشيرا إلى أن الحكومة لا تملك ترف الوقت أو السجال فى ظل هذا الكم الهائل من المشكلات.

ولفت إلى أن التحدى الأساسى أمام الحكومة يتمثل بوقف نزيف الهجرة الذى يستنزف الشباب والشابات وإعادة الثقة أولا بالوطن وقدراته ثم بمعالجة عوامل الانهيار التى أوقفت بشكل كبير الدورة الاقتصادية فى البلد، مشددا على ضرورة تشجيع الشباب على البقاء فى لبنان مهما بلغت التحديات، داعيا لتعاون الجميع لتجاوز الصعوبات ووضع لبنان مجددا على طريق التعافى الاقتصادى والمالى.