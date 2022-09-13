العالم اليوم - "سوني ميوزيك" تخرج من روسيا ردا على الحرب الأوكرانية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 12:21 مساءً - خرجت سوني ميوزيك، شركة التسجيلات الموسيقية التابعة لسوني كورب، من روسيا، بسبب الصراع في أوكرانيا.

وقالت سوني ميوزيك في بيان: "مع استمرار الحرب في إحداث تأثير إنساني مدمر في أوكرانيا واستمرار زيادة العقوبات على روسيا، لم يعد بإمكاننا الحفاظ على وجود في روسيا".

وكانت الشركة الموسيقية علقت عملياتها في روسيا في وقت سابق من هذا العام بعد إطلاق ما تصفه بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

واتخذت عدة شركات غربية خطوات مماثلة ببيع أعمالها في روسيا أو تجميدها، ردا على الحرب الأوكرانية التي اندلعت في أواخر فبراير الماضي، ومن بين هذه الشركات "ديل تكنولوجيز"، و"نتفلكيس"، و"سامسونغ".