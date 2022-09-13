التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1444 شروط ورابط التسجيل عبر services.qiyas.sa

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عمر شويل - جدة أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب بدأ استقبال طلبات التسجيل في اختبارات القدرة المعرفية 1444، وذلك عبر موقع قياس هيئة تقويم التعليم والتدريب على الإنترنت، ويتم التسجيل عن طريق رابط معين لتسجيل اختبارات القدرات المعرفية 1444، ويمكن التعرف أيضا على مواعيد اختبار القدرات المعرفية.

التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1444

تستهدف اختبارات القدرة المعرفية جميع المتقدين على الوظائف سواء كان من أجل التعيين أو حتي من أجل الترقية، ويكون ذلك في نظام الخدمة المدنية، ويذكر أنه يستثني من ذلك جميع الوظائف التعليمية والصحية، كما أنه هناك عدد كبير من هؤلاء الذين يرغبون في التوصل إلي رابط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1444 من خلال اتباع الخطوات التالية:

اولا قم بالدخول عبر رابط المركز الوطني للقياس .

. ثم بادر بادخال رقم السجل المدني الخاص بالمستخدم.

وبعد ذلك إدخال كلمة المرور والضغط على تسجيل الدخول.

ثم القيام بإدخال رقم الإقامة داخل المملكة أو خارجها.

ثم الاطلاع على جميع الشروط الخاصة بالمركز الوطني ثم الموافقة عليها.

وبعد الاطلاع على الشروط نضغط على أيقونة التالي.

ثم تحديد المراكز واختيار اليوم المراد الأختبار فيه.

وتقديم طلب وسداد رسوم الأختبار.

وفي الأخير تأكيد حجز أداء الإختبار.

عن طريق اتباع الخطوات التالية يمكنكم التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1444 بكل سهولة.

موعد التسجيل في اختبار القدرة المعرفية

قامت هيئة تقويم التدريب والتعليم بالاعلان عن موعد التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1444 المخصص للجامعيين من حملة شهادات البكالوريوس أو الماجستير الذين قاموا بالتقديم على وظائف الخدمة المدنية، حيث يتسأل عدد كبير من الأشخاص عن موعد التقديم في اختبار القدرة المعرفية 1444، وذلك عقب الأعلان بشكل رسمي عن فتح باب التسجيل من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية، كما أنه يعتبر أن اختبار القدرات المعرفية من أهم الاختبارات التي يتم التعرف من خلالها على الأمكانيات العقلية لدي الطلاب، ويذكر أنه يبدأ موعد التسجيل المبكر في اختبارات القدرة المعرفية 1444 اعتباراً من تاريخ الاثنين 12 سبتمبر 2022 ، على أن يتم غلق باب التسجيل المبكر يوم السبت 15 أكتوبر 2022