كوريا الجنوبية: استخدام بيونج يانج النووى يدمرها

جدة - نرمين السيد - حذرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، من أن محاولة بيونج يانج استخدام الأسلحة النووية ستؤدى إلى "تدمير نفسها"، وذلك تعليقا على إصدار كوريا الشمالية قانونا بشأن سياستها النووية يوم الخميس الماضي، ألمح إلى احتمال قيام النظام بشن ضربة نووية استباقية فى حالة طوارئ.





وقال نائب المتحدث باسم الوزارة العقيد مون هونج-سيك - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"- إن تحرك السياسة النووية لكوريا الشمالية سيزيد من تعزيز قدرات التحالف لردع التهديدات الأمنية والرد عليها، وسيؤدى إلى عزلتها دوليا وتفاقم معاناة الكوريين الشماليين العاديين. وسلط الضوء على العزم "القوى" لكوريا الجنوبية على الدفع من أجل نزع السلاح النووى "الكامل" لكوريا الشمالية وتركيزها على تعزيز مصداقية الردع الموسع للولايات المتحدة لجعل بيونج يانج غير قادرة على استخدام أسلحتها النووية.

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