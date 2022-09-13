الصين ترفع مستوى الإنذار مع اقتراب «مويفا»

جدة - نرمين السيد - رفع المركز الوطنى للأرصاد الجوية بالصين اليوم الثلاثاء، مستوى التحذير من الإعصار "مويفا" إلى اللون البرتقالى، حيث من المتوقع أن يصل الإعصار الذى يعد الـ12 من نوعه خلال العام الجارى، إلى اليابسة فى مقاطعة تشجيانج بشرقى الصين غدا الأربعاء.





وأوضح المركز - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية " شينخوا" - أن رياحا شديدة القوة ستضرب المناطق الساحلية فى تايوان وتشجيانج وفوجيان وشانجهاى وجيانجسو من الوقت الحالى حتى بعد ظهر غد الأربعاء، مضيفا أنه خلال الأيام الثلاثة المقبلة، من المتوقع أن تشهد بعض المناطق فى تايوان وتشجيانج وشانجهاى وجيانجسو وشاندونج ولياونينج أمطارا غزيرة. ونصح المركز المناطق المذكورة أعلاه باتخاذ الاستعدادات الطارئة للإعصار، وطلب من السكان المحليين تجنب السفر خلال فترات الرياح والأمطار القوية. ويوجد فى الصين نظام للإنذار من الطقس السيئ مؤلف من أربع مستويات مرمزة بألوان مختلفة، حيث يمثل اللون الأحمر أشد إنذار، ويليه البرتقالى ثم الأصفر والأزرق.

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