الاتحاد الأوروبى يعلق على إجراء انتخابات روسية فى القرم

جدة - نرمين السيد - ندد الاتحاد الأوروبى بإجراء انتخابات إقليمية ومحلية فى روسيا وأيضًا فى شبه جزيرة القرم والمتمتعة بالحكم الذاتى ومدينة سيفاستوبول اللتين - بحسب وصفه - "تم ضمهما بشكل غير قانونى".





وذكر بيان صحفى نشرته دائرة العمل الخارجى التابعة للاتحاد الأوروبى، عبر موقعها الإلكترونى قبل ساعات، "أن الاتحاد الأوروبى لا يعترف بإجراء هذه الانتخابات ونتائجها فى شبه جزيرة القرم، لأنه لا يعترف فى الأساس بضم شبه جزيرة القرم من قبل الاتحاد الروسى، واعتباره انتهاكًا للقانون الدولى، فالقرم هى أراضٍ أوكرانية".

وأضاف البيان "لذلك، لن نعترف بأى شخصيات منتخبة فى شبه جزيرة القرم، التى تم ضمها بشكل غير قانوني، تدعى أنها تمثل سكان القرم وسيفاستوبول، أو تسعى للتمتع بشرعية، وسيظل الاتحاد الأوروبى ملتزما بدعمه لوحدة أراضى أوكرانيا وسيادتها داخل حدودها المعترف بها دوليا وبتنفيذ سياسة عدم الاعتراف".

وطالب الاتحاد الأوروبى، فى البيان، روسيا بوقف العملية العسكرية غير المشروعة وغير المبررة ضد أوكرانيا على الفور وبدون قيد أو شرط وسحب جميع القوات والمعدات العسكرية من كامل أراضى أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليًا، بحسب ما جاء فى البيان.