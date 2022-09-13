تقديم رياض الأطفال 2022 الكويت إلكترونياً بالخطوات عبر moe.edu.kw

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عمر شويل - جدة تقديم رياض الاطفال 2022 الكويت، أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية عبرموقعها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، عن فتح رابط تسجيل رياض الأطفال الكويت 2022 بصورة استثنائية للطلاب الذين لم يسجلوا في السابق، وحددت الوزارة موعد بداية فتح وغلق موقع التسجيل، يأتي هذا في ظل حرص الوزارة على مصلحة الأطفال الذين لم يتمكنوا من التسجيل الإلكتروني في مرحلة الروضة.

تقديم رياض الأطفال 2022 الكويت

أعلن وكيل وزارة التربية العراقية قراراً بشأنتمديد فترة تقديم رياض الاطفال لتلقي طلبات أولياء الأمور لتسجيل أطفالهم في رياض الأطفال ويبدأ ذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 إلي يوم 29 سبتمبر الجاري 2022، وذلك على دور تدارس طلبات التسجيل المتأخر وأيضا لتسهيل الأمور على أولياء الأمور فقد أتاحت وزارة التربية العراقية تسجيل الدخول إلى رياض الأطفال لفترة اخري، وقال وكيل وزارة التربية الكويتية، أن الكويت تعمل على ميكنة كافة مراحل التعليم فالتسجيل في جامعة الكويت يكون إلكترونياً، وكذالك كافة مدخلات ومخرجات العملية التعليمية تتم إلكترونياً، وتعتبر الكويت من الدول الرائدة في تطويع التكنولوجيا في خدمة التعليم.

رابط تقديم رياض الأطفال 2022 الكويت

كما أعلنت وزارة التربية فإن الرابط سيفتح بداية من اليوم الثلاثاء 2022/09/13، ويستمر مفتوح حتى يوم الخميس الموافق 2022/09/29 القادم، وهناك بعض الخطوات للتسجيل في هذا الرابط وهي:

أولا الدخول إلي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الكويتية وذلك من خلال الرابط المخصص لذلك.

وذلك من خلال الرابط المخصص لذلك. ثم اختيار قائمة الطالب من الصفحة الرئيسية من الموقع.

كما يجب اختيار تسجيل رياض الأطفال للطلاب المستجدين.

سيتم الانتقال الي صفحة الخدمات الطلابية وهنا يجب اختيار تسجيل رياض الأطفال.

بعد ذلك يتم إدخال البيانات المطلوبة من الطالب كالرقم المدني والأسم الكامل وكلمة المرور.

بعد ذلك يتوجب النقر على تسجيل دخول وإتمام خطوات التسجيل ومن ثم إختيار المدرسة.

وفي الأخير يتم الضغط على التسجيل.

وتعمل وزارة التربية والتعليم الكويتية على تخفيف الأزدحام بين الطلاب وتفادي امتلاء الصفوف الدراسية، لاستيعاب الأطفال بشكل أكبر، وكذلك تعمل على العملية التعليمية وتحيث المناهج الدراسية.