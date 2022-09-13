نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم تقليل اغتراب المرحلة الثالثة 2022 “علمي، أدبي” عبر tansik.digital.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم تقليل اغتراب للمرحلة الثالثة 2022، بدأت مرحلة تقيل الأغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثاني، وذلك بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثلاثة أمس الإثنين وتستمر حتي السبت المقبل 17 سبتمبر الجاري، وينقسم تقليل اغتراب المرحلة الثالثة إلى نوعين تحويل مناظر وتحويل غير مناظر، ويساعد تقيل الأغتراب للمرحلة الثالثة المناظر الطالب الذي تم ترشيحه في عملية تنسيق المرحلة الثالثة 2022 في كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية، بالتقديم إلى تحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية.

رابط تقديم تقليل اغتراب المرحلة الثالثة 2022

يتصدر رابط تقديم تقليل اغتراب المرحلة الثالثة 2022 اهتمام مئات الآلاف من المواطنين، حيث يرغب طلاب وطالبات المرحلة الثالثة تنسيق الكليات 2022 الذين تم ترشيحهم لـكليات ومعاهد في نطاق جغرافي بعيد في التحويل بين الكليات، وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الثلاثاء الرابط الذي سيتم التسجيل عليه لتقليل اغتراب المرحلة الثالثة 2022، وهناك بعض الخطوات لتسجيل تقليل اغتراب المرحلة الثالثة على هذا الرابط وهي:

في البداية يقوم الطالب بزيارة موقع تقليل الاغتراب 2022 عبر موقع التنسيق الإلكتروني .

. ثم يقوم الطالب بالدخول إلى خدمات تنسيق الثانوية العامة.

وبعدها يتم الضغط الطالب على رابط تقديم تقليل اغتراب المرحلة الثالثة 2022.

ثم يقوم الطالب بكتابة اسم الكلية الراغب بتقليل الأغتراب إليها.

شروط تقديم تقليل اغتراب المرحلة الثالثة 2022

هناك العديد من الشروط المطلوبة للتمكن من التقديم على تقليل الأغتراب عبر رابط تقديم تقليل اغتراب المرحلة الثالثة 2022 وهي حصول الطالب على الحد الأدني من مجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها من أجل استيفاء شروط تقيل اغتراب المرحلة الثالثة، وفي حالة وجود أكثر من كلية مناظرة يسمح للطالب بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدني والأقل في منطقته الجغرافية، في حالة الكليات تقبل نظامي الانتظام أو الأنتساب الموجه، يكون التحويل لأي منهما طبقا لمجموع الدرجات إذا كان الطالب حاصلا على مجموع درجات أعلي من المجموع الذي ترغبه الكلية التي يريد التحويل إليها، طبقا لنظام الأنتساب الموجه فيتم قيده حال الموافقة على تحويله طبقا لنظام الإنتظام.